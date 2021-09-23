Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Финал женского чемпионата пройдет в Остине 24 октября
Организаторы женского чемпионата W Series заменят финальный этап, который должен был состояться 30 октября в Мексике на вторую гонку в США. По новому плану в американском Остине пройдут две гонки: 23 и 24 октября.
Новое расписание потребовалось в связи с переносом мексиканского этапа Формулы 1 на начало ноября. В W Series признались, что провести гонку в этих числах им будет логистически невозможно.
За один уик-энд участницы W Series смогут заработать до 50 очков. Сейчас лидерами чемпионата остаются Элис Пауэл и Джейми Чедвик, у которых по 109 очков. Россиянка Ирина Сидоркова, которая проводит свой первый сезон в чемпионате, с 34 очками занимает 7 место.
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Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США
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