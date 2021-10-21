Власти США не пустили российскую гонщицу на финал W Series

Российская гонщица Ирина Сидоркова не сможет принять участие в двух финальных заездах женского чемпионата W Series, которые пройдут в этот уик-энд на автодроме в Остине, в штате Техас. Причиной стал отказ посольства США в Омане в выдаче ей временной визы. В Оман Сидоркова приехала как раз по причине приостановления выдачи американских виз на территории России.

По словам самой Сидорковой, отказ в визе в посольстве объяснили тем, что «У ГосДепа нет уверенности, «что моё посещение США будет временным». Спортсменка, которая проводит полный сезон в международном чемпионате, отметила, что такое в ее жизни впервые.

«Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки», – написала Сидоркова в соцсетях, поблагодарив организаторов чемпионата в попытках до последнего момента решить ее проблему.

Сейчас Ирина занимает седьмое место в общем зачете серии. Ее место в списке участников следующего сезона уже гарантировано.