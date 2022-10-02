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W Series / Сингапур Отчет о гонке

Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории

Джейми Чедвик впервые за три года выступлений попала в аварию, потому не смогла досрочно гарантировать себе титул

Меган Уайт
Автор:
Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории
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Бейтске Виссер занимала на стартовой решетке в Сингапуре вторую позицию, но еще до первого торможения захватила инициативу, опередив обладательницу поула Марту Гарсию. После этого никто не смог помешать голландской гонщице одержать победу – первую в нынешнем сезоне и вторую в карьере.

Гарсия в итоге не удержала и второе место, уступив Элис Пауэлл – это произошло на пятом круге. В дальнейшем тройка лидеров оставалась неизменной. 

Гонка могла назвать имя чемпионки третьего сезона W Series, но после восьмого места в остановленной из-за дождя квалификации Джейми Чедвик требовалось для этого отыгрывать позиции. Британка, которая уже имеет в активе два титула, завершила первый круг шестой, но затем надолго застряла за Джессикой Хокинс. 

Jamie Chadwick

Jamie Chadwick

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Такой результат не позволял Чедвик стать сильнейшей, и незадолго до финиша Джейми пошла в рискованную атаку в седьмом повороте. В результате, не успев затормозить, она влетела в ограждение и впервые за все время выступлений в W Series не смогла добраться до финиша. 

Выезд машины безопасности и рестарт  на последнем круге не изменили положения в гонке. 

У Чедвик после схода осталось 143 очка, тогда как победившая Виссер имеет в активе 93. Следом в зачете идут Пауэлл (86) и Эбби Пуллинг (73).

Сезон W Series должен продолжиться в Остине и Мехико, однако далеко не факт, что эти гонки состоятся – женский чемпионат оказался на грани банкротства из-за потери инвестора и может объявить о закрытии уже на следующей неделе. 

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Результаты гонки W Series в Сингапуре

Поз. Гонщица  Команда   Время Отст. 
1 Netherlands Бейтске Виссер  Sirin Racing W Series Team 33'10.533  
2 United Kingdom Элис Пауэлл Click2Drive Bristol Street Motors W Series Team 33'10.920 0.387
3 Spain Марта Гарсия CortDAO Racing W Series Team 33'11.978 1.445
4 Spain Белен Гарсия Quantfury Racing W Series Team 33'12.740 2.207
5 United Kingdom Джессика Хокинс Click2Drive Bristol Street Motors W Series Team 33'13.937 3.404
6 United Kingdom Эбби Пуллинг Racing X 33'13.974 3.441
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