Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории
Джейми Чедвик впервые за три года выступлений попала в аварию, потому не смогла досрочно гарантировать себе титул
Бейтске Виссер занимала на стартовой решетке в Сингапуре вторую позицию, но еще до первого торможения захватила инициативу, опередив обладательницу поула Марту Гарсию. После этого никто не смог помешать голландской гонщице одержать победу – первую в нынешнем сезоне и вторую в карьере.
Гарсия в итоге не удержала и второе место, уступив Элис Пауэлл – это произошло на пятом круге. В дальнейшем тройка лидеров оставалась неизменной.
Гонка могла назвать имя чемпионки третьего сезона W Series, но после восьмого места в остановленной из-за дождя квалификации Джейми Чедвик требовалось для этого отыгрывать позиции. Британка, которая уже имеет в активе два титула, завершила первый круг шестой, но затем надолго застряла за Джессикой Хокинс.
Jamie Chadwick
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Такой результат не позволял Чедвик стать сильнейшей, и незадолго до финиша Джейми пошла в рискованную атаку в седьмом повороте. В результате, не успев затормозить, она влетела в ограждение и впервые за все время выступлений в W Series не смогла добраться до финиша.
Выезд машины безопасности и рестарт на последнем круге не изменили положения в гонке.
У Чедвик после схода осталось 143 очка, тогда как победившая Виссер имеет в активе 93. Следом в зачете идут Пауэлл (86) и Эбби Пуллинг (73).
Сезон W Series должен продолжиться в Остине и Мехико, однако далеко не факт, что эти гонки состоятся – женский чемпионат оказался на грани банкротства из-за потери инвестора и может объявить о закрытии уже на следующей неделе.
Результаты гонки W Series в Сингапуре
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Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории
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