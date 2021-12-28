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W Series Новости

В США разрешили Сидорковой провести полный сезон W Series

Автор:
, редактор

В этот раз российской гонщице удалось добиться одобрения консульства

В США разрешили Сидорковой провести полный сезон W Series

В октябре 2021 года Ирина Сидоркова не смогла попасть на финал W Series в США, потому как ей не выдали американскую визу. Гонщице даже пришлось ехать в Оман: на тот момент посольство США в России не выдавало туристические визы, а во многих других странах запись на собеседование была недоступна. 

28 декабря Ирина в своем инстаграм написала, что ей все-таки одобрили получение визы, и в течение 3-5 дней ее должны выдать. Таким образом, россиянка сможет попасть на этапы чемпионата в Америке, если они там состоятся.

 

Сидоркова закончила сезон W Series 2021 года на девятой позиции. Календарь серии на данный момент неизвестен. 

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Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3
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