В США разрешили Сидорковой провести полный сезон W Series

В октябре 2021 года Ирина Сидоркова не смогла попасть на финал W Series в США, потому как ей не выдали американскую визу. Гонщице даже пришлось ехать в Оман: на тот момент посольство США в России не выдавало туристические визы, а во многих других странах запись на собеседование была недоступна.

28 декабря Ирина в своем инстаграм написала, что ей все-таки одобрили получение визы, и в течение 3-5 дней ее должны выдать. Таким образом, россиянка сможет попасть на этапы чемпионата в Америке, если они там состоятся.

Сидоркова закончила сезон W Series 2021 года на девятой позиции. Календарь серии на данный момент неизвестен.