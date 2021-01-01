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W Series / Новость

Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды

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Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды
Автор:
, Главный редактор

По словам Эммы Кимилайнен, обнаженная грудь была жестким условием со стороны потенциального спонсора. Не прошел даже компромисс в виде бикини

Эмма Кимилайнен, в 2019 году ставшая одной из первых участниц женского турнира W Series и планирующая продолжить выступления в новом сезоне, недавно стала гостем финноязычного гоночного подкаста Shikaani. Среди прочего гонщица рассказала и о не самом приятном эпизоде гоночной карьеры, имевшем место в 2010 году.

В начале года Кимилайнен вела переговоры с одной из команд американской серии Indy Lights – причем команда была готова предоставить пилотессе место бесплатно. Редкая для младших формул щедрость объяснялась тем, что выступления финской спортсменки готов был оплатить спонсор – некий весьма известный мужской журнал.

Однако, по словам Кимилайнен, спонсор выставил требование – чтобы гонщица поучаствовала в фотосессии журнала, причем оголив для этого грудь. Команда попыталась добиться компромисса в виде съемки в бикини – однако представители журнала настаивали на съемке топлес.

В итоге Кимилайнен прервала переговоры. Альтернативного варианта спортсменка не нашла, из-за чего ее гоночная карьера была поставлена на паузу на несколько лет. Эмма снова начала выступать только в 2014 году, когда она стала участницей скандинавского кузовного чемпионата.

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Об этой статье

Серия W Series
Пилоты Эмма Кимилайнен
Автор Кирилл Качнов

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