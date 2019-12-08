Титульный спонсор Williams стал ключевым партнером W Series

Марка ROKiT оказалась на слуху у поклонников гонок около года назад, когда стала титульным спонсором команды Williams. Две недели назад американский бренд запустил еще один гоночный проект, объявив о партнерстве с командой Venturi, выступающей в Формуле Е. Сегодня же ROKiT стала партнером целого гоночного чемпионата – женского турнира W Series, который впервые прошел в этом году.

«У наших проектов много общего. И тот, и другой – молодые, амбициозные, высокотехнологичные, восприимчивые к новым тенденциям и задающие новые стандарты в своих сферах», – так прокомментировал заключение соглашения с W Series генеральный директор ROKiT Джонатан Кендрик.

Соглашение подразумевает, что в новом сезоне логотипы ROKiT появятся на всех 20 болидах пелотона W Series.

Напомним, что этапы серии проходят в рамках гоночных уик-эндов DTM. Для российских болельщиков женский турнир может стать особенно интересным, после того как в его календаре появился российский этап (он пройдет 29-30 мая на трассе «Игора Драйв» под Петербургом в рамках гоночного уик-энда DTM), а в числе участников – Ирина Сидоркова из Петрозаводска.