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W Series / Шпильберг Отчет о гонке

Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series

Россиянка воспользовалась ошибками соперниц и с первой попытки закончила заезд в первой десятке

Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series

Россиянка Ирина Сидоркова дебютировала в женском формульном турнире W Series. Участницы серии открыли сезон на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Австрии – и свою первую гонку в чемпионате гонщица из Петрозаводска закончила на 9-м месте, отыграв за время заезда 5 позиций.

 

Успех россиянке принесла стабильная и уверенная езда, в то время как многие более опытные соперницы не избежали потери времени из-за своих или чужих ошибок. В частности, после столкновений откатились назад и не смогли попасть на подиум чемпионка и вице-чемпионка турнира – британка Джейми Чедвик и Бейтске Виссер из Голландии.

В итоговом протоколе они остались на 7-й и 13-й позициях – а вот бронзовый призер 2019 года (в прошлом году W Series не проводилась) Элис Пауэлл после старта с поула возглавляла пелотон в течение всей гонки и уверенно довела дело до победы. В первой тройке также финишировали еще одна британка Сара Мур (это ее первый подиум в W Series) и Фабианна Вольвенд из Лихтенштейна. 

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