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W Series / Будапешт Новости

Сидоркова – в шаге от подиума на гонке W Series в Венгрии

Автор:
, главный редактор

Россиянка отыграла у соперниц одну позицию в гонке, а вот в общем зачете осталась на 6-й строчке

Сидоркова – в шаге от подиума на гонке W Series в Венгрии

Ирина Сидоркова закончила на 4-й позиции очередную гонку женского турнира W Series, которая состоялась на трассе «Хунгароринг» в рамках Гран При Венгрии.

Россиянка стартовала с 5-го места, на первом круге в плотной борьбе смогла опередить более опытную Бейтске Виссер (вице-чемпионку первого сезона W Series), а потом по ходу дистанции – удержать отыгранную позицию. 

В общем зачете россиянка продолжает занимать 6-ю позицию, уступая два очка находящейся на строчку выше Саре Мур.

Победителем гонки стала действующая чемпионка серии Джейми Чедвик, которая накануне выиграла квалификацию, а сегодня лидировала от старта до финиша. Вторая в сезоне победа позволила британке выйти в лидеры общего зачета, опередив на одно очко свою соотечественницу Элис Пауэлл (которая закончила гонку на втором месте).

На нижнюю ступеньку подиума поднялась напарница Сидорковой, испанка Нерея Марти, для которой это стало первым финишем в первой тройке.

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Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик

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Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик
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