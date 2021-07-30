Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик

Уик-энд Гран При Венгрии продолжился квалификационной сессией первенства W Series, которая стала новым раундом сражения Джейми Чедвик и Элис Пауэлл. Пока две британки делят все поулы и победы женского чемпионата – и на этот раз быстрее всех проехала первая из них.

Время Чедвик составило 1:42.735, Пауэлл проиграла ей меньше трех десятых.

Для российской участницы W Series Ирины Сидроковой квалификация закончилась с пятым результатом. При этом на решающем быстром круге Ирина шла с лучшими секторами, но ошиблась в 11-м повороте, выехав с асфальта.

Ранее в этом году спортсменка из Петрозаводска уже стартовала пятой в Шпильберге – и тогда завершила гонку на второй позиции.

Второй ряд решетки в субботу займут Нерея Марти и опытная Бейтске Виссер.

Результаты квалификации W Series в Венгрии

Джейми Чедвик Фото: Зак Маугер / Motorsport Images