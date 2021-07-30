Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик
Российская гонщица повторила на «Хунгароринге» лучший результат в карьере
Уик-энд Гран При Венгрии продолжился квалификационной сессией первенства W Series, которая стала новым раундом сражения Джейми Чедвик и Элис Пауэлл. Пока две британки делят все поулы и победы женского чемпионата – и на этот раз быстрее всех проехала первая из них.
Время Чедвик составило 1:42.735, Пауэлл проиграла ей меньше трех десятых.
Для российской участницы W Series Ирины Сидроковой квалификация закончилась с пятым результатом. При этом на решающем быстром круге Ирина шла с лучшими секторами, но ошиблась в 11-м повороте, выехав с асфальта.
Ранее в этом году спортсменка из Петрозаводска уже стартовала пятой в Шпильберге – и тогда завершила гонку на второй позиции.
Второй ряд решетки в субботу займут Нерея Марти и опытная Бейтске Виссер.
Результаты квалификации W Series в Венгрии
|Позиция
|Гонщики
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джейми Чедвик
|15
|1'42.735
|2
|Элис Пауэлл
|16
|1'43.004
|0.269
|3
|Nerea Martí
|15
|1'43.042
|0.307
|4
|Бейтске Виссер
|14
|1'43.180
|0.445
|5
|Irina Sidorkova
|15
|1'43.379
|0.644
|6
|Bruna Tomaselli
|16
|1'43.610
|0.875
|7
|Марта Гарсия
|16
|1'43.790
|1.055
|8
|Эмма Кимилайнен
|13
|1'43.864
|1.129
|9
|Belén García
|15
|1'43.898
|1.163
|10
|Джессика Хокинс
|15
|1'43.908
|1.173
|11
|Вики Пирия
|15
|1'44.209
|1.474
|12
|Айла Эгрен
|14
|1'44.308
|1.573
|13
|Фабианна Вольвенд
|13
|1'44.342
|1.607
|14
|Эбби Итон
|16
|1'44.581
|1.846
|15
|Мики Кояма
|15
|1'44.836
|2.101
|16
|Сара Мур
|16
|1'44.869
|2.134
|17
|Кейтлин Вуд
|14
|1'45.071
|2.336
|18
|Сейбр Кук
|15
|1'45.422
|2.687
|Полные результаты
Джейми Чедвик
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images