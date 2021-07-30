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W Series / Будапешт Новости

Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик

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Российская гонщица повторила на «Хунгароринге» лучший результат в карьере

Сидоркова стала пятой в квалификации W Series, поул у Чедвик

Уик-энд Гран При Венгрии продолжился квалификационной сессией первенства W Series, которая стала новым раундом сражения Джейми Чедвик и Элис Пауэлл. Пока две британки делят все поулы и победы женского чемпионата – и на этот раз быстрее всех  проехала первая из них.

Время Чедвик составило 1:42.735, Пауэлл проиграла ей меньше трех десятых.

Для российской участницы W Series Ирины Сидроковой квалификация закончилась с пятым результатом. При этом на решающем быстром круге Ирина шла с лучшими секторами, но ошиблась в 11-м повороте, выехав с асфальта. 

Ранее в этом году спортсменка из Петрозаводска уже стартовала пятой в Шпильберге – и тогда завершила гонку на второй позиции.

Второй ряд решетки в субботу займут Нерея Марти и опытная Бейтске Виссер.

Результаты квалификации W Series в Венгрии

Позиция Гонщики Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джейми Чедвик 15 1'42.735  
2 United Kingdom Элис Пауэлл 16 1'43.004 0.269
3 Nerea Martí 15 1'43.042 0.307
4 Netherlands Бейтске Виссер 14 1'43.180 0.445
5 Irina Sidorkova 15 1'43.379 0.644
6 Bruna Tomaselli 16 1'43.610 0.875
7 Spain Марта Гарсия 16 1'43.790 1.055
8 Finland Эмма Кимилайнен 13 1'43.864 1.129
9 Belén García 15 1'43.898 1.163
10 United Kingdom Джессика Хокинс 15 1'43.908 1.173
11 Italy Вики Пирия 15 1'44.209 1.474
12 Айла Эгрен 14 1'44.308 1.573
13 Liechtenstein Фабианна Вольвенд 13 1'44.342 1.607
14 United Kingdom Эбби Итон 16 1'44.581 1.846
15 Japan Мики Кояма 15 1'44.836 2.101
16 United Kingdom Сара Мур 16 1'44.869 2.134
17 Australia Кейтлин Вуд 14 1'45.071 2.336
18 United States Сейбр Кук 15 1'45.422 2.687
Полные результаты
Джейми Чедвик

Джейми Чедвик

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Сидоркова показала свой худший результат в W Series

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Сидоркова показала свой худший результат в W Series
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