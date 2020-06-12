Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series

Россиянка Ирина Сидоркова в этом году должна была стать одной из участниц женского гоночного турнира W Series. Однако на фоне пандемии коронавируса чемпионат этого года был отменен – и организаторы были вынуждены ограничиться проведением киберспортивных соревнований. В четверг прошел первый этап W Series Esports League – спортсменки соревновались на цифровой копии трассы в Монце.

Сидоркова стала одним из лидеров соревнований: в квалификации гонщица, выступающая при поддержке программы SMP Racing, показала 5-й результат, а три гонки этапа закончила на 2-м, 3-м и 4-м местах. Причем в заезде, где девушка из Петрозаводска финишировала на 4-й позиции, она стартовала только 19-й.

В итоге в общем зачете кибертурнира Ирина занимает второе место, всего на три очка отставая от лидирующей Бейтске Виссер – вице-чемпионка прошлого сезона выиграла два виртуальных заезда из трех.

Всего W Series Esports League состоит из 10 этапов, которые будут проходить еженедельно по четвергам вплоть до 13 августа. Таким образом, девушки продолжат борьбу на виртуальных трассах 18 июня.