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W Series / Новость

Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series

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Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series
Автор:
, Главный редактор
12 июн. 2020 г., 07:51

Вечером в четверг женская гоночная серия провела первый этап своего кибергоночного турнира. Российская гонщица отметилась двумя подиумами

Россиянка Ирина Сидоркова в этом году должна была стать одной из участниц женского гоночного турнира W Series. Однако на фоне пандемии коронавируса чемпионат этого года был отменен – и организаторы были вынуждены ограничиться проведением киберспортивных соревнований. В четверг прошел первый этап W Series Esports League – спортсменки соревновались на цифровой копии трассы в Монце.

Сидоркова стала одним из лидеров соревнований: в квалификации гонщица, выступающая при поддержке программы SMP Racing, показала 5-й результат, а три гонки этапа закончила на 2-м, 3-м и 4-м местах. Причем в заезде, где девушка из Петрозаводска финишировала на 4-й позиции, она стартовала только 19-й.

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В итоге в общем зачете кибертурнира Ирина занимает второе место, всего на три очка отставая от лидирующей Бейтске Виссер – вице-чемпионка прошлого сезона выиграла два виртуальных заезда из трех.

Всего W Series Esports League состоит из 10 этапов, которые будут проходить еженедельно по четвергам вплоть до 13 августа. Таким образом, девушки продолжат борьбу на виртуальных трассах 18 июня.

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Об этой статье

Серия eSports , W Series
Пилоты Ирина Сидоркова
Автор Кирилл Качнов

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