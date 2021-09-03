Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте
Первые три места на старте субботней гонки займут три спортсменки, лидирующие в общем зачете серии
Ирина Сидоркова завершила на 15-м месте квалификацию голландского этапа турнира W Series, который в эти выходные проходит на трассе в Зандфорте в рамках Гран При Нидерландов. Результат россиянки оказался примерно на две секунды хуже лучшего времени квалификации.
В настоящий момент гонщика из Петрозаводска занимает в общем зачете серии 7-е место. Напомним, предыдущий этап в Спа спортсменка была вынуждена пропустить из-за положительного теста на коронавирус (при том, что сделанный днем позже тест дал уже отрицательный результат).
Заезд дважды прерывался красными флагами. И если в конце сессии машина Сейбр Кук просто села днищем на гравий в 11-м повороте, Фабианна Вольвенд в начале сессии разбила переднюю подвеску об отбойник в 3-м повороте и продолжить участие в квалификации не смогла.
Обладателем поул-позишн в итоге стала Эмма Кимилайнен, занимающая третье место в общем зачете. Пятничный успех стал для финской спортсменки первым в этом сезоне и вторым за время выступлений в W Series. Лидирующие в чемпионате Джейми Чедвик и Элис Пауэлл показали 3-й и 2-й результаты соответственно.
Читайте также:
|Позиция
|Гонщики
|Отрыв
|Отставание
|1
|Эмма Кимилайнен
|2
|Элис Пауэлл
|0.074
|0.074
|3
|Джейми Чедвик
|0.257
|0.183
|4
|Nerea Martí
|0.732
|0.475
|5
|Abbi Pulling
|0.852
|0.120
|6
|Джессика Хокинс
|0.869
|0.017
|7
|Эбби Итон
|0.996
|0.127
|8
|Сара Мур
|1.212
|0.216
|9
|Belén García
|1.225
|0.013
|10
|Мики Кояма
|1.246
|0.021
|11
|Вики Пирия
|1.276
|0.030
|12
|Бейтске Виссер
|1.324
|0.048
|13
|Марта Гарсия
|1.461
|0.137
|14
|Bruna Tomaselli
|1.555
|0.094
|15
|Irina Sidorkova
|1.829
|0.274
|16
|Айла Эгрен
|2.316
|0.487
|17
|Сейбр Кук
|2.655
|0.339
|18
|Фабианна Вольвенд
|3.310
|0.655
|Полные результаты