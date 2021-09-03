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W Series / Зандфорт Отчет о квалификации

Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте

Первые три места на старте субботней гонки займут три спортсменки, лидирующие в общем зачете серии

Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте

Ирина Сидоркова завершила на 15-м месте квалификацию голландского этапа турнира W Series, который в эти выходные проходит на трассе в Зандфорте в рамках Гран При Нидерландов. Результат россиянки оказался примерно на две секунды хуже лучшего времени квалификации.

В настоящий момент гонщика из Петрозаводска занимает в общем зачете серии 7-е место. Напомним, предыдущий этап в Спа спортсменка была вынуждена пропустить из-за положительного теста на коронавирус (при том, что сделанный днем позже тест дал уже отрицательный результат).

Заезд дважды прерывался красными флагами. И если в конце сессии машина Сейбр Кук просто села днищем на гравий в 11-м повороте, Фабианна Вольвенд в начале сессии разбила переднюю подвеску об отбойник в 3-м повороте и продолжить участие в квалификации не смогла.

 

Обладателем поул-позишн в итоге стала Эмма Кимилайнен, занимающая третье место в общем зачете. Пятничный успех стал для финской спортсменки первым в этом сезоне и вторым за время выступлений в W Series. Лидирующие в чемпионате Джейми Чедвик и Элис Пауэлл показали 3-й и 2-й результаты соответственно.

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Позиция Гонщики Отрыв Отставание
1 Finland Эмма Кимилайнен    
2 United Kingdom Элис Пауэлл 0.074 0.074
3 United Kingdom Джейми Чедвик 0.257 0.183
4 Nerea Martí 0.732 0.475
5 Abbi Pulling 0.852 0.120
6 United Kingdom Джессика Хокинс 0.869 0.017
7 United Kingdom Эбби Итон 0.996 0.127
8 United Kingdom Сара Мур 1.212 0.216
9 Belén García 1.225 0.013
10 Japan Мики Кояма 1.246 0.021
11 Italy Вики Пирия 1.276 0.030
12 Netherlands Бейтске Виссер 1.324 0.048
13 Spain Марта Гарсия 1.461 0.137
14 Bruna Tomaselli 1.555 0.094
15 Irina Sidorkova 1.829 0.274
16 Norway Айла Эгрен 2.316 0.487
17 United States Сейбр Кук 2.655 0.339
18 Liechtenstein Фабианна Вольвенд 3.310 0.655
Полные результаты

 

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Самая успешная гонщица выступила с критикой в адрес W Series

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