Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте

Ирина Сидоркова завершила на 15-м месте квалификацию голландского этапа турнира W Series, который в эти выходные проходит на трассе в Зандфорте в рамках Гран При Нидерландов. Результат россиянки оказался примерно на две секунды хуже лучшего времени квалификации.

В настоящий момент гонщика из Петрозаводска занимает в общем зачете серии 7-е место. Напомним, предыдущий этап в Спа спортсменка была вынуждена пропустить из-за положительного теста на коронавирус (при том, что сделанный днем позже тест дал уже отрицательный результат).

Заезд дважды прерывался красными флагами. И если в конце сессии машина Сейбр Кук просто села днищем на гравий в 11-м повороте, Фабианна Вольвенд в начале сессии разбила переднюю подвеску об отбойник в 3-м повороте и продолжить участие в квалификации не смогла.

Обладателем поул-позишн в итоге стала Эмма Кимилайнен, занимающая третье место в общем зачете. Пятничный успех стал для финской спортсменки первым в этом сезоне и вторым за время выступлений в W Series. Лидирующие в чемпионате Джейми Чедвик и Элис Пауэлл показали 3-й и 2-й результаты соответственно.