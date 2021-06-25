Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

Отменив сезон 2020 года в полном объеме, организаторы W Series договорились за время паузы о выступлениях в рамках уик-эндов Формулы 1 – и новый чемпионат стартовал на Гран При Штирии.

После пятничной утренней тренировки девушки проехали получасовую квалификацию, результаты которой вышли невероятно плотными: все участницы, кроме двух, уложились в 0,8 секунды от поула.

Сильнейшей в обеих сессиях дня стала британка Элис Пауэлл. Время ее квалификационного круга составило 1:28.964.

Представительница России в W Series Ирина Сидоркова после первых попыток держалась в тройке лидеров, однако во второй части сессии ей не удалось прибавить столько же, сколько соперницам – и гонщица из Петрозаводска будет стартовать 14-й. При этом от Пауэлл она отстала всего на 0,710 секунды.

Не лучшим образом начала новый сезон и победительница 2019 года Джейми Чедвик, которая завершила квалификацию восьмой.

Вместе с Пауэлл с первого ряда в субботу стартует Сара Мур, следом в протоколе расположились Белен Гарсия и Бейтске Виссер.

Результаты квалификации W Series в Шпильберге