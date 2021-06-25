Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонщиц W Series разбили на команды
W Series / Шпильберг Отчет о квалификации

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

Российская гонщица начала выступления в женском чемпионате, проиграв 0,7 секунды обладательнице поула Элис Пауэлл

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

Отменив сезон 2020 года в полном объеме, организаторы W Series договорились за время паузы о выступлениях в рамках уик-эндов Формулы 1 – и новый чемпионат стартовал на Гран При Штирии.

После пятничной утренней тренировки девушки проехали получасовую квалификацию, результаты которой вышли невероятно плотными: все участницы, кроме двух, уложились в 0,8 секунды от поула. 

Сильнейшей в обеих сессиях дня стала британка Элис Пауэлл. Время ее квалификационного круга составило 1:28.964.

 

Представительница России в W Series Ирина Сидоркова после первых попыток держалась в тройке лидеров, однако во второй части сессии ей не удалось прибавить столько же, сколько соперницам – и гонщица из Петрозаводска будет стартовать 14-й. При этом от Пауэлл она отстала всего на 0,710 секунды. 

Не лучшим образом начала новый сезон и победительница 2019 года Джейми Чедвик, которая завершила квалификацию восьмой. 

Вместе с Пауэлл с первого ряда в субботу стартует Сара Мур, следом в протоколе расположились Белен Гарсия и Бейтске Виссер.

Результаты квалификации W Series в Шпильберге

 

 

Билеты
Поделились
Комментарии
Гонщиц W Series разбили на команды

Предыдущая новость

Гонщиц W Series разбили на команды
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

3 ч
2
Формула 1

Боттас потеряет 3 позиции на старте в Штирии

1 ч
3
Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

1 ч
4
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

6 ч
5
Формула 1

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном

43 мин
Самое важное:
Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series
WSer

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

2 ч
Гонщиц W Series разбили на команды
WSer

Гонщиц W Series разбили на команды

24 июн. 2021 г.
Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды
WSer

Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды

1 янв. 2021 г.
W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год
WSer

W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год

8 дек. 2020 г.
W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1
WSer

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

12 нояб. 2020 г.
Больше от
Ирина Сидоркова
Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

Сидоркова выступит в азиатской Формуле 3
Формула 2

Сидоркова выступит в азиатской Формуле 3

Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series
W Series

Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series

Самое читаемое Сегодня

Боттас потеряет 3 позиции на старте в Штирии
Формула 1 Формула 1

Боттас потеряет 3 позиции на старте в Штирии

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший
Формула 1 Формула 1

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы
Формула 1 Формула 1

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество
Формула 1 Формула 1

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

Самое важное:

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series
W Series W Series

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

Гонщиц W Series разбили на команды
W Series W Series

Гонщиц W Series разбили на команды

Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды
W Series W Series

Цена контракта – позирование топлес. Финская гонщица рассказала о нестандартных требованиях американской команды

W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год
W Series W Series

W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.