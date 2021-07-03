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Предыдущая / Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции
W Series / Шпильберг Отчет о гонке

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

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, Главный редактор

Россиянка сразу после старта прорвалась в первую тройку и уверенно довела дело до первого за время выступлений в женской серии призового финиша

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

Ирина Сидоркова финишировала на второй позиции в состоявшейся на трассе в австрийском Шпильберге второй в этом сезоне гонке женского турнира W Series.

Решающие события заезда произошли уже на старте. Собственные действия на первых метрах гонки и неудача Бейтске Виссер, которая не смогла нормально тронуться с первого ряда, позволили россиянке сразу же переместиться с 5-й стартовой позиции на 2-ю.

Таким образом Ирина оказалась между двумя более опытными гонщицами: действующей чемпионкой серии Джейми Чедвик, начавшей гонку с поула, и Эммой Кимилайнен, прорвавшейся в первую тройку с 6-й позиции на старте.

Британка почти сразу же оторвалась от россиянки на несколько секунд и таким образом сняла вопрос о победителе гонки. Сидоркова и Кимилайнен, в свою очередь, очень быстро отрывались от основного пелотона. При этом финская спортсменка предпочла скорее оказывать психологическое давление на Ирину, чем пытаться обогнать соперницу. Позиционная борьба между гонщицами продолжалась до самого финиша и закончилась в пользу российской спортсменки.

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Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

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Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции
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