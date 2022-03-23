Сидоркова пропустит новый сезон W Series

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22 февраля чемпионат W Series опубликовал список гонщиц, которые будут соревноваться в новом сезоне серии. Как оказалось, среди 17 участниц нет Ирины Сидорковой – вероятно, это связано с вынужденным решением программы поддержки российских пилотов SMP Racing приостановить гоночные проекты на международном уровне.

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Стоит отметить, что для пятерых спортсменок предстоящий сезон W Series станет дебютным: Джуджу Нода, Бьянка Бустаманте, Хлоя Чемберс, Тереза Бабичкова и Эмели Де Хёс были выбраны по итогам прошедших тестов в Аризоне и Барселоне.

Напомним, что действующая чемпионка W Series Джейми Чедвик решила вернуться в серию, однако по правилам чемпионата британка не сможет получить очки в суперлицензию по итогам сезона.

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Полный список участниц W Series в сезоне-2022:

Тереза Бабичкова (18 лет)

Бьянка Бустаманте (17)

Джейми Чедвик (23)

Хлоя Чемберс (17)

Эмели Де Хёс (19)

Белен Гарсия (22)

Марта Гарсия (21)

Джессика Хокинс (27)

Эмма Кимиляйнен (32)

Нерея Марти (20)

Сара Мур (28)

Джуджу Нода (16)

Элис Пауэлл (29)

Эбби Пуллинг (18)

Бруна Томаселли (24)

Бейтске Виссер (26)

Фабьенна Вольвенд (24)

Напомним, что первый этап состоится с 6 по 8 мая в Майами, США.

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