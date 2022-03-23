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W Series Новости

Сидоркова пропустит новый сезон W Series

В пресс-релизе сказано, что россиянка не примет участие в новом сезоне «до дальнейших уведомлений»

Сидоркова пропустит новый сезон W Series
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22 февраля чемпионат W Series опубликовал список гонщиц, которые будут соревноваться в новом сезоне серии. Как оказалось, среди 17 участниц нет Ирины Сидорковой – вероятно, это связано с вынужденным решением программы поддержки российских пилотов SMP Racing приостановить гоночные проекты на международном уровне.

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Стоит отметить, что для пятерых спортсменок предстоящий сезон W Series станет дебютным: Джуджу Нода, Бьянка Бустаманте, Хлоя Чемберс, Тереза Бабичкова и Эмели Де Хёс были выбраны по итогам прошедших тестов в Аризоне и Барселоне.

Напомним, что действующая чемпионка W Series Джейми Чедвик решила вернуться в серию, однако по правилам чемпионата британка не сможет получить очки в суперлицензию по итогам сезона.

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Полный список участниц W Series в сезоне-2022:

Czech Republic Тереза Бабичкова (18 лет)
Philippines Бьянка Бустаманте (17)
United Kingdom Джейми Чедвик (23)
United States Хлоя Чемберс (17)
Netherlands Эмели Де Хёс (19)
Spain Белен Гарсия (22)
Spain Марта Гарсия (21)
United Kingdom Джессика Хокинс (27)
Finland Эмма Кимиляйнен (32)
Spain Нерея Марти (20)
United Kingdom Сара Мур (28)
Japan Джуджу Нода (16)
United Kingdom Элис Пауэлл (29)
United Kingdom Эбби Пуллинг (18)
Brazil Бруна Томаселли (24)
Netherlands Бейтске Виссер (26)
Liechtenstein Фабьенна Вольвенд (24)

Напомним, что первый этап состоится с 6 по 8 мая в Майами, США.

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