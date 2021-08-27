Сидоркова пропустит гонку в Спа из-за коронавируса

Ирина Сидоркова не сможет принять участие в гонке женского турнира W Series, которая пройдет в эти выходные в рамках Гран При Бельгии. У россиянки диагностирован коронавирус.

«Я просто в это не верю! Это трагедия! – сообщила девушка в социальных сетях. – У меня сегодня положительный тест на Covid. Ну, как так?! В воскресенье в Москве отрицательный, во вторник в Бельгии отрицательный, а сегодня положительный. Симптомов никаких! Чувствую себя замечательно! Но теперь я без гонок! Просто хочется плакать, нет, скорее даже рыдать…»

Между тем, следующий этап W Series пройдет уже через неделю – в рамках голландского этапа Формулы 1. Таким образом, спортсменка из Петрозаводска рискует пропустить сразу две гонки из восьми, запланированных на этот сезон.

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Напомним, россиянка в этом году проводит дебютный сезон в женской серии. Одну из гонок турнира она закончила на второй позиции, а в общем зачете занимает 7-е место.