Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series
W Series / Сильверстоун Новости

Сидоркова показала свой худший результат в W Series

Автор:
, редактор

Россиянка впервые не набрала очков

Сидоркова показала свой худший результат в W Series

В Сильверстоуне состоялся третий этап женской формулы W Series. Победа досталась британской гонщице Элис Пауэлл. Второй стала Фабианна Вольвенд.

На старте Вольвенд смогла опередить обладательницу поула Пауэлл. После этого она уверенно удерживала лидерство, пока на трассе не появилась машина безопасности. На рестарте Вольвенд удержала первое место, но затем ошиблась и пропустила Пауэлл. 

Победа позволила Пауэлл выйти в лидеры чемпионата, опередив Джейми Чедвик. Единственная пока чемпионка W Series со старта до финиша удерживала третье место и теперь отстает от Пауэлл на 6 очков.

Россиянка Ирина Сидоркова стартовала 16-й, а на старте откатилась на позицию вниз. Она ехала предпоследней до схода Мики Коямы, из-за которого россиянка стала последней. На рестарте после сейфти-кара Сидорковой удалось опередить Айлу Эгрен и на финише она стала 16-й, как и на старте.

Поделились
Комментарии
Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

Предыдущая новость

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

1 ч
2
Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

35 мин
3
Формула 1

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

2 ч
4
Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

3 ч
5
Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

48 мин
Самое важное:
Сидоркова показала свой худший результат в W Series
WSer

Сидоркова показала свой худший результат в W Series

4 ч
Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series
WSer

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

3 июл. 2021 г.
Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции
WSer

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

2 июл. 2021 г.
Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series
WSer

Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series

26 июн. 2021 г.
Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series
WSer

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

25 июн. 2021 г.
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes Гран При Великобритании
Формула 1

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

Онлайн. Гран При Великобритании. Спринт Гран При Великобритании
Формула 1

Онлайн. Гран При Великобритании. Спринт

Больше от
Ирина Сидоркова
Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series Шпильберг
W Series

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции Шпильберг
W Series

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series Шпильберг
W Series

Сидоркова стала 14-й в первой квалификации сезона W Series

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании
Формула 1 Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина
Формула 1 Формула 1

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?
Формула 1 Формула 1

Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?

Самое важное:

Сидоркова показала свой худший результат в W Series
W Series W Series

Сидоркова показала свой худший результат в W Series

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series
W Series W Series

Сидоркова со второй попытки поднялась на подиум W Series

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции
W Series W Series

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series
W Series W Series

Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.