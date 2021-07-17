Сидоркова показала свой худший результат в W Series

В Сильверстоуне состоялся третий этап женской формулы W Series. Победа досталась британской гонщице Элис Пауэлл. Второй стала Фабианна Вольвенд.

На старте Вольвенд смогла опередить обладательницу поула Пауэлл. После этого она уверенно удерживала лидерство, пока на трассе не появилась машина безопасности. На рестарте Вольвенд удержала первое место, но затем ошиблась и пропустила Пауэлл.

Победа позволила Пауэлл выйти в лидеры чемпионата, опередив Джейми Чедвик. Единственная пока чемпионка W Series со старта до финиша удерживала третье место и теперь отстает от Пауэлл на 6 очков.

Россиянка Ирина Сидоркова стартовала 16-й, а на старте откатилась на позицию вниз. Она ехала предпоследней до схода Мики Коямы, из-за которого россиянка стала последней. На рестарте после сейфти-кара Сидорковой удалось опередить Айлу Эгрен и на финише она стала 16-й, как и на старте.