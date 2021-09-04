Сидоркова осталась без очков на этапе W Series в Зандфорте

Ирина Сидоркова финишировала на 13-й позиции в очередной гонке женского турнира W Series, состоявшейся на трассе в голландском Зандфорте.

Россиянка стартовала c 15-го места и по ходу заезда смогла продвинуться на пару позиций выше, но на финише оказалась за пределами первой десятки и очков по итогам этапа набрать не смогла. Тем не менее, гонщица из Петрозаводска сохранила 7-е место в общем зачете – и отставание от находящейся строчкой выше Сары Мур выросло незначительно, с 2-х очков до 4-х.

На первых двух позициях в заезде финишировали спортсменки, лидирующие в чемпионате. Элис Пауэлл, к моменту старта занимавшая 2-е место в турнирной таблице, выиграла гонку (уже третью в нынешнем сезоне) и благодаря этому догнала в общем зачете Джейми Чедвик, которая завершила заезд на 2-й позиции. По пути к финишу обе британки обогнали Эмму Кимилайнен, которая днем раньше завоевала право стартовать с поул-позиции и возглавляла пелотон на первых кругах. В итоге финская спортсменка замкнула тройку призеров.

Пауэлл и Чедвик теперь делят лидерство в общем зачете чемпионата, занимающая 3-е место в турнирной таблице Кимилайнен отстает на 34 очка.