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Предыдущая / Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте
W Series / Зандфорт Новость

Сидоркова осталась без очков на этапе W Series в Зандфорте

Автор:
, главный редактор

Россиянка вторую гонку подряд не смогла набрать очки, но при этом сохранила свою позицию в общем зачете

Сидоркова осталась без очков на этапе W Series в Зандфорте

Ирина Сидоркова финишировала на 13-й позиции в очередной гонке женского турнира W Series, состоявшейся на трассе в голландском Зандфорте.

Россиянка стартовала c 15-го места и по ходу заезда смогла продвинуться на пару позиций выше, но на финише оказалась за пределами первой десятки и очков по итогам этапа набрать не смогла. Тем не менее, гонщица из Петрозаводска сохранила 7-е место в общем зачете – и отставание от находящейся строчкой выше Сары Мур выросло незначительно, с 2-х очков до 4-х.

На первых двух позициях в заезде финишировали спортсменки, лидирующие в чемпионате. Элис Пауэлл, к моменту старта занимавшая 2-е место в турнирной таблице, выиграла гонку (уже третью в нынешнем сезоне) и благодаря этому догнала в общем зачете Джейми Чедвик, которая завершила заезд на 2-й позиции. По пути к финишу обе британки обогнали Эмму Кимилайнен, которая днем раньше завоевала право стартовать с поул-позиции и возглавляла пелотон на первых кругах. В итоге финская спортсменка замкнула тройку призеров.

Пауэлл и Чедвик теперь делят лидерство в общем зачете чемпионата, занимающая 3-е место в турнирной таблице Кимилайнен отстает на 34 очка.

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Позиция Гонщики Отрыв Отставание
1 United Kingdom Элис Пауэлл    
2 United Kingdom Джейми Чедвик 2.871 2.871
3 Finland Эмма Кимилайнен 9.913 7.042
4 Nerea Martí 12.157 2.244
5 United Kingdom Джессика Хокинс 13.944 1.787
6 United Kingdom Эбби Итон 14.996 1.052
7 Abbi Pulling 15.889 0.893
8 Belén García 16.637 0.748
9 United Kingdom Сара Мур 17.357 0.720
10 Japan Мики Кояма 20.943 3.586
11 Italy Вики Пирия 21.937 0.994
12 Netherlands Бейтске Виссер 22.126 0.189
13 Irina Sidorkova 22.714 0.588
14 United States Сейбр Кук 31.479 8.765
15 Norway Айла Эгрен 31.664 0.185
16 Liechtenstein Фабианна Вольвенд 41.428 9.764
17 Bruna Tomaselli 48.240 6.812
18 Spain Марта Гарсия 49.462 1.222
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Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте

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Сидоркова стала 15-й на квалификации W Series в Зандфорте
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