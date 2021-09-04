Сидоркова осталась без очков на этапе W Series в Зандфорте
Россиянка вторую гонку подряд не смогла набрать очки, но при этом сохранила свою позицию в общем зачете
Ирина Сидоркова финишировала на 13-й позиции в очередной гонке женского турнира W Series, состоявшейся на трассе в голландском Зандфорте.
Россиянка стартовала c 15-го места и по ходу заезда смогла продвинуться на пару позиций выше, но на финише оказалась за пределами первой десятки и очков по итогам этапа набрать не смогла. Тем не менее, гонщица из Петрозаводска сохранила 7-е место в общем зачете – и отставание от находящейся строчкой выше Сары Мур выросло незначительно, с 2-х очков до 4-х.
На первых двух позициях в заезде финишировали спортсменки, лидирующие в чемпионате. Элис Пауэлл, к моменту старта занимавшая 2-е место в турнирной таблице, выиграла гонку (уже третью в нынешнем сезоне) и благодаря этому догнала в общем зачете Джейми Чедвик, которая завершила заезд на 2-й позиции. По пути к финишу обе британки обогнали Эмму Кимилайнен, которая днем раньше завоевала право стартовать с поул-позиции и возглавляла пелотон на первых кругах. В итоге финская спортсменка замкнула тройку призеров.
Пауэлл и Чедвик теперь делят лидерство в общем зачете чемпионата, занимающая 3-е место в турнирной таблице Кимилайнен отстает на 34 очка.
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|Позиция
|Гонщики
|Отрыв
|Отставание
|1
|Элис Пауэлл
|2
|Джейми Чедвик
|2.871
|2.871
|3
|Эмма Кимилайнен
|9.913
|7.042
|4
|Nerea Martí
|12.157
|2.244
|5
|Джессика Хокинс
|13.944
|1.787
|6
|Эбби Итон
|14.996
|1.052
|7
|Abbi Pulling
|15.889
|0.893
|8
|Belén García
|16.637
|0.748
|9
|Сара Мур
|17.357
|0.720
|10
|Мики Кояма
|20.943
|3.586
|11
|Вики Пирия
|21.937
|0.994
|12
|Бейтске Виссер
|22.126
|0.189
|13
|Irina Sidorkova
|22.714
|0.588
|14
|Сейбр Кук
|31.479
|8.765
|15
|Айла Эгрен
|31.664
|0.185
|16
|Фабианна Вольвенд
|41.428
|9.764
|17
|Bruna Tomaselli
|48.240
|6.812
|18
|Марта Гарсия
|49.462
|1.222
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