Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

Ирина Сидоркова показал 6-е время на квалификации второго этапа женского турнира W Series, который проходит в рамках Гран При Австрии.

18-летняя гонщица из Петрозаводска, которая в этом году проводит свой дебютный сезон в чемпионате, на полсекунды отстала от выигравшей квалификацию британки Джейми Чедвик, являющейся действующей чемпионкой серии. От первой пятерки россиянку при этом отделили всего 39 тысячных секунды.

При этом стартовать Сидоркова будет с 5-й позиции: показавшая 3-е время Эмма Кимилайнен вместе с Вики Пирия и Сейбр Кук потеряет 3 места на стартовой решетке как виновница одного из инцидентов по ходу прошлой гонки.

Гонка W Series (в отличие от Формулы 2 и Формулы 3, в этом турнире этап состоит из одной-единственной гонки) пройдет на трассе в Шпильберге в субботу.