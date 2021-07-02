Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции
Россиянка воспользуется штрафом соперницы – но и без этого спортсменка показала в пятничном заезде весьма достойный результат
Ирина Сидоркова показал 6-е время на квалификации второго этапа женского турнира W Series, который проходит в рамках Гран При Австрии.
18-летняя гонщица из Петрозаводска, которая в этом году проводит свой дебютный сезон в чемпионате, на полсекунды отстала от выигравшей квалификацию британки Джейми Чедвик, являющейся действующей чемпионкой серии. От первой пятерки россиянку при этом отделили всего 39 тысячных секунды.
При этом стартовать Сидоркова будет с 5-й позиции: показавшая 3-е время Эмма Кимилайнен вместе с Вики Пирия и Сейбр Кук потеряет 3 места на стартовой решетке как виновница одного из инцидентов по ходу прошлой гонки.
Гонка W Series (в отличие от Формулы 2 и Формулы 3, в этом турнире этап состоит из одной-единственной гонки) пройдет на трассе в Шпильберге в субботу.
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|Позиция
|Гонщики
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джейми Чедвик
|2
|Бейтске Виссер
|0.118
|0.118
|3
|Эмма Кимилайнен
|0.349
|0.231
|4
|Bruna Tomaselli
|0.392
|0.043
|5
|Nerea Martí
|0.540
|0.148
|6
|Irina Sidorkova
|0.579
|0.039
|7
|Марта Гарсия
|0.636
|0.057
|8
|Сара Мур
|0.700
|0.064
|9
|Айла Эгрен
|0.803
|0.103
|10
|Belén García
|0.875
|0.072
|11
|Эбби Итон
|1.088
|0.213
|12
|Вики Пирия
|1.142
|0.054
|13
|Элис Пауэлл
|1.160
|0.018
|14
|Фабианна Вольвенд
|1.170
|0.010
|15
|Джессика Хокинс
|1.223
|0.053
|16
|Госья Рдест
|1.287
|0.064
|17
|Мики Кояма
|1.300
|0.013
|18
|Сейбр Кук
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