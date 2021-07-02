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W Series / Шпильберг Отчет о квалификации

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

Автор:
, Главный редактор

Россиянка воспользуется штрафом соперницы – но и без этого спортсменка показала в пятничном заезде весьма достойный результат

Сидоркова начнет вторую гонку сезона W Series с 5-й позиции

Ирина Сидоркова показал 6-е время на квалификации второго этапа женского турнира W Series, который проходит в рамках Гран При Австрии. 

18-летняя гонщица из Петрозаводска, которая в этом году проводит свой дебютный сезон в чемпионате, на полсекунды отстала от выигравшей квалификацию британки Джейми Чедвик, являющейся действующей чемпионкой серии. От первой пятерки россиянку при этом отделили всего 39 тысячных секунды.

При этом стартовать Сидоркова будет с 5-й позиции: показавшая 3-е время Эмма Кимилайнен вместе с Вики Пирия и Сейбр Кук потеряет 3 места на стартовой решетке как виновница одного из инцидентов по ходу прошлой гонки.

Гонка W Series (в отличие от Формулы 2 и Формулы 3, в этом турнире этап состоит из одной-единственной гонки) пройдет на трассе в Шпильберге в субботу.

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Позиция Гонщики Отрыв Отставание
1 United Kingdom Джейми Чедвик    
2 Netherlands Бейтске Виссер 0.118 0.118
3 Finland Эмма Кимилайнен 0.349 0.231
4 Bruna Tomaselli 0.392 0.043
5 Nerea Martí 0.540 0.148
6 Irina Sidorkova 0.579 0.039
7 Spain Марта Гарсия 0.636 0.057
8 United Kingdom Сара Мур 0.700 0.064
9 Айла Эгрен 0.803 0.103
10 Belén García 0.875 0.072
11 United Kingdom Эбби Итон 1.088 0.213
12 Italy Вики Пирия 1.142 0.054
13 United Kingdom Элис Пауэлл 1.160 0.018
14 Liechtenstein Фабианна Вольвенд 1.170 0.010
15 United Kingdom Джессика Хокинс 1.223 0.053
16 Poland Госья Рдест 1.287 0.064
17 Japan Мики Кояма 1.300 0.013
18 United States Сейбр Кук    
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Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series

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Сидоркова закончила 9-й свою первую гонку в W Series
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