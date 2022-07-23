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На четвертом этапе W Series в Ле-Кастелле безоговорочный лидер сезона Джейми Чедвик выиграла квалификацию, но сделала это с нарушением правил – выезжая с пит-лейна, британка пересекла белую линию.
За это гонщицу переставили на третье место стартового поля, но и это не помешало ей финишировать первой. Нереа Марти, которой досталось место в первом ряду, замешкалась на первых метрах, а Бейтске Виссер уступила Чедвик уже в третьем повороте.
После этого голландская гонщица пробовала наседать на Джейми, но лишь стерла шины и в итоге опустилась на четвертое место.
Белен Гарсия завоевала первый призовой кубок в W Seriees, финишировав второй, а Марти стала третьей.
На первом круге гонку пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения трех гонщиц, а после рестарта вмешательство потребовалось вновь из-за новой аварии.
При очередной попытке начать борьбу Виссер имела самую реальную возможность обогнать Чедвик, но атака голландки в первом повороте не достигла успеха.
В общем зачете у Джейми теперь 125 очков. Отрыв от идущей второй Эбби Пуллинг – 70 баллов – не оставляет сомнений в том, кому достанется титул.
Сезон W Series продолжится через неделю в Будапеште.
Результаты гонки W Series в Ле-Кастелле
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