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W Series Отчет о гонке

Штраф не помешал Чедвик выиграть в W Series седьмой раз подряд

Пока у британской гонщицы не видно соперников в женской формульной серии

Меган Уайт
Автор:
Штраф не помешал Чедвик выиграть в W Series седьмой раз подряд
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На четвертом этапе W Series в Ле-Кастелле безоговорочный лидер сезона Джейми Чедвик выиграла квалификацию, но сделала это с нарушением правил – выезжая с пит-лейна, британка пересекла белую линию. 

За это гонщицу переставили на третье место стартового поля, но и это не помешало ей финишировать первой. Нереа Марти, которой досталось место в первом ряду, замешкалась на первых метрах, а Бейтске Виссер уступила Чедвик уже в третьем повороте. 

После этого голландская гонщица пробовала наседать на Джейми, но лишь стерла шины и в итоге опустилась на четвертое место.  

Белен Гарсия завоевала первый призовой кубок в W Seriees, финишировав второй, а Марти стала третьей. 

На первом круге гонку пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения трех гонщиц, а после рестарта вмешательство потребовалось вновь из-за новой аварии. 

При очередной попытке начать борьбу Виссер имела самую реальную возможность обогнать Чедвик, но атака голландки в первом повороте не достигла успеха. 

В общем зачете у Джейми теперь 125 очков. Отрыв от идущей второй Эбби Пуллинг – 70 баллов – не оставляет сомнений в том, кому достанется титул. 

Сезон W Series продолжится через неделю в Будапеште.

Результаты гонки W Series в Ле-Кастелле 

готовятся

 

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