Самая успешная гонщица выступила с критикой в адрес W Series

Мишель Мутон, вице-чемпионка мира по ралли и руководитель комиссии FIA по вопросам участия женщин в гонках, выступила с противоречивыми заявлениями о женском формульном турнире W Series – после чего сама стала объектом критики со стороны некоторых участниц чемпионата.

«Если бы W Series выступала в роли инструмента для отбора и продвижения гонщиц, если бы она повышала шансы девушек на попадание их в престижные турниры – как это делает наша программа “Девушки на картах”, я была бы обеими руками за, – рассказала француженка в интервью изданию Figaro. – Но если этого не происходит – с моей точки зрения, этот турнир, где девушки могут соревноваться только друг с другом, лишь ограничивает возможности участниц и дискриминирует их.

Лучшие из гонщиц уже работают с успешными гоночными командами – и у них нет мотивации гоняться в W Series. И это объясняет сравнительно низкий уровень в чемпионате – ведь лучшие просто не участвуют в этом соревновании.

Лично я считаю, что пока девушки не будут напрямую соревноваться с парнями своего возраста, будет очень трудно рассчитывать на попадание в Формулу 1. Ведь чтобы стать участником чемпионата мира, надо быть не в числе лучших гонщиц – а просто в числе лучших. В числе лучших представителей обоих полов».

Слова Мутон прокомментировали организаторы W Series и некоторые из его участниц. «Думаю, прежде всего, стоит проверить кое-какие факты, – в частности, написала Элис Пауэлл, занимающая сейчас в чемпионате второе место. – Участие в нашем турнире помогает получить новые возможности. И некоторые из сильных гонщиц хотят выступать здесь, но не могут из-за пересечения с другими турнирами».

Генеральный директор чемпионата Катрин Бонд-Муйр тем временем вспомнила, что не все нынешние участницы турнира изначально относились к идее с пониманием: «Эбби Итон, к примеру, нас одно время сильно критиковала. А сегодня она внезапно выступает у нас. И сама признает, что ее отказ от выступления в первом сезоне был ошибкой – что она находилась бы в лучшей карьерной ситуации, если бы провела с нами первый сезон».