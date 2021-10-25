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W Series / Остин Новости

Попавшая в больницу гонщица обвилила «нелепые» поребрики в Остине

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Гонщица W Series Эбби Итон получила компрессионный перелом позвонка после того, как ее машина взлетела в воздух, наехав на искуственную неровность

Попавшая в больницу гонщица обвилила «нелепые» поребрики в Остине

По ходу субботней гонки финального этапа женского чемпионата на «Трассе Америк» Итон проехала по высокому поребрику-«сосиске» в 15-м повороте. Ее машина подпрыгнула, а когда прекратившую борьбу Эбби осмотрели медики, то диагностировали у нее повреждение четвертого позвонка.   

Британка опубликовала в инстаграме свое фото из больницы, снабдив его комментарием: «Что за дурацкий уик-энд! Я выехала чуть шире и оказалась на ОГРОМНОМ поребрике, который запустил мою машину в воздух, что привело к компрессионному перелому четвертого позвонка.

 

Совсем не идеально! Как оказалось, с одним из гонщиков Формулы 4 произошло то же, что со мной – с тем же результатом. Просто нелепость! Там вообще не нужны эти поребрики.

Досадно так заканчивать сезон, но мы полным ходом мчимся вперед – впереди месяцы отдыха и восстановления». 

Итон, которая известна по участию в автомобильной программе The Grand Tour, завершила сезон W Series на 13-м месте, ее лучшим выступлением стал финиш на шестой позиции в Зандфорте. Эбби не получила автоматического приглашения выступать в женской серии в 2022 году, так как не вошла в восьмерку сильнейших. 

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