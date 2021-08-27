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W Series / Спа Новость

Половина участниц W Series попала в аварию в «Красной воде»: видео

Коварная погода и знаменитый поворот бельгийской трассы оказались сложным испытанием для участниц женского гоночного чемпионата

Половина участниц W Series попала в аварию в «Красной воде»: видео

Пятничную программу на трассе в Спа завершала квалификационная сессия W Series. Когда ее участницы выехали на трассу, было сухо, потому на всех машинах стояли слики. 

Но за время разгонного круга погода изменилась, заморосил дождь – потому в знаменитой связке «Красная вода» асфальт оказался гораздо более скользким, чем ожидали участницы заездов. 

В итоге машины одна за одной улетали с трассы, врезаясь в барьер и сталкиваясь между собой. Повреждения получили не меньше шести автомобилей, но никто из гонщиц не пострадал. Участницами аварии стали Сара Мур, Эбби Итон, Белен Гарсия, Фабьен Вольвенд, Айла Агрен и Бейтске Виссер.

Квалификацию остановили красными флагами и возобновили после паузы.  

Видео случавшегося, снятое с трибуны, выложил пользователь твиттера по имени Mario Joachimi. 

 

Поул в итоге завоевала лидер сезона Джейми Чедвик, опередившая свою главную соперницу Элис Пауэлл.

Россиянка Ирина Сидрокова пропускает этот этап W Series из-за положительного анализа на коронавирус.

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Сидоркова пропустит гонку в Спа из-за коронавируса

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Сидоркова пропустит гонку в Спа из-за коронавируса
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