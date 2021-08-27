Пятничную программу на трассе в Спа завершала квалификационная сессия W Series. Когда ее участницы выехали на трассу, было сухо, потому на всех машинах стояли слики.

Но за время разгонного круга погода изменилась, заморосил дождь – потому в знаменитой связке «Красная вода» асфальт оказался гораздо более скользким, чем ожидали участницы заездов.

В итоге машины одна за одной улетали с трассы, врезаясь в барьер и сталкиваясь между собой. Повреждения получили не меньше шести автомобилей, но никто из гонщиц не пострадал. Участницами аварии стали Сара Мур, Эбби Итон, Белен Гарсия, Фабьен Вольвенд, Айла Агрен и Бейтске Виссер.

Квалификацию остановили красными флагами и возобновили после паузы.

Видео случавшегося, снятое с трибуны, выложил пользователь твиттера по имени Mario Joachimi.

Поул в итоге завоевала лидер сезона Джейми Чедвик, опередившая свою главную соперницу Элис Пауэлл.

Россиянка Ирина Сидрокова пропускает этот этап W Series из-за положительного анализа на коронавирус.