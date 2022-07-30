Пауэлл прервала череду побед Чедвик в W Series
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Джейми Чедвик выиграла в W Series все шесть прошедших гонок 2022 года, а если считать и конец прошлого сезона, успешная серия британки достигла уже семи стартов.
Но на подсыхающем асфальте венгерской трассе ей не удалось стать сильнейшей: Джейми стартовала пятой, к середине дистанции уже была второй, но все ее атаки на Элис Пауэлл не принесли успеха.
Пауэлл, которая занимает второе место в общем зачете, не допустила ошибки и стала сильнейшей впервые с прошлогоднего этапа в Зандфорте.
Гонка началась за машиной безопасности, так как одна половина решетки была гораздо более сырой, чем другая. Но даже позади судейской Aston Martin еще до начала борьбы занимавшая третье место Нерея Марти поскользнулась и едва не улетела в забор. Испанка откатилась назад и лишилась шансов на подиум.
В итоге третьей финишировала Бейтске Виссер.
Чедвик продолжает уверенно лидировать в общем зачете со 143 очками и может оформить титул уже на ближайшем этапе в Сингапуре в начале октября. У Пауэлл и Виссер по 68 баллов.
Результаты гонки W Series в Венгрии
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Пауэлл прервала череду побед Чедвик в W Series
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