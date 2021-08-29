Новый тест Сидорковой на вирус дал негативный результат

Повторный тест на коронавирус, пройденный Ириной Сидорковой в субботу, дал отрицательный результат.

Напомним, этап, который в этот уик-энд прошел на трассе в Спа в рамках Гран При Бельгии, спортсменка была вынуждена пропустить. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус, который гонщица сдала в четверг. По словам Сидорковой, ранее в течение недели она уже сделала два теста, причем в двух разных лабораториях (в Москве и Бельгии) – и оба дали отрицательный результат. Также спортсменка сообщила, что у нее не было никаких симптомов.

Эта ситуация поставила под угрозу и выступление Ирины на следующем этапе, который пройдет в голландском Зандфорте через неделю. Теперь же гонщица из Петрозаводска сможет спокойно готовиться к выступлению в Нидерландах.

Отсутствие Сидорковой на старте бельгийского этапа не повлияло на положение россиянки в общем зачете. Как и до начала уик-энда, после состоявшейся вчера гонки (которую выиграла Эмма Кимилайнен) Ирина занимает 7-е место в общем зачете. Причем Сара Мур, которая находится строчкой выше, вчера не смогла набрать очков и по-прежнему опережает россиянку всего на 2 очка.