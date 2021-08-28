Никто из гонщиц W Series не пострадал в массовой аварии

Вчера в гонке W Series на трассе в Спа произошла массовая авария. В повороте Красная вода сразу шесть машин вылетело с трассы и врезалось друг в друга.

Сильнее всех пострадала Бейтске Виссер, в чью машину въехали сразу четыре соперницы. В итоге, ее машина перелетела ограждение. Гонщица сама покинула кокпит, но была доставлена в госпиталь. Однако никаких серьезных повреждений у нее не нашли.

Виссер уже выписана из госпиталя. Остальные участницы аварий также избежали травм.