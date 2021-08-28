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Предыдущая / Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео
W Series / Спа Новости

Никто из гонщиц W Series не пострадал в массовой аварии

Автор:
, редактор

Единственную попавшую в больницу гонщицу уже выписали

Никто из гонщиц W Series не пострадал в массовой аварии

Вчера в гонке W Series на трассе в Спа произошла массовая авария. В повороте Красная вода сразу шесть машин вылетело с трассы и врезалось друг в друга. 

Сильнее всех пострадала Бейтске Виссер, в чью машину въехали сразу четыре соперницы. В итоге, ее машина перелетела ограждение. Гонщица сама покинула кокпит, но была доставлена в госпиталь. Однако никаких серьезных повреждений у нее не нашли. 

Виссер уже выписана из госпиталя. Остальные участницы аварий также избежали травм. 

 

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Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео

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Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео
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