Мнение: W Series – это полумера. Миру нужен полноценный женский автоспорт

Так уж случилось, что нам повезло (или не повезло) жить в очередную эпоху перемен. Речь сейчас не о технической революции, не о политический распрях и даже не о тектонических сдвигах земной коры. Я о переломе в отношении людей разных полов, рас, народностей и субкультур друг к другу.

Человеком года по версии журнала Times стала Грета Тунберг, та самая молодая эко-активистка, которая несколько месяцев назад устроила в ООН разнос, какого делегаты этого почтенного съезда не видели со времен Никиты Хрущева с его легендарным ботинком.

В консервативной России Грета стала героиней мемов, однако в западном мире она одна воплотила в себе главные тенденции современной цивилизации, став чуть ли не первостепенным апостолом новой философии толерантности. Грета – женщина, ее волнуют проблемы окружающей среды, она бодипозитивна и молодежна. Она, фактически, идеал современного западного человека эпохи Me Too и электромобилей в одном быстроразлагаемом стакане.

Хорошо это или плохо, но мир автоспорта был долгое время понятен нашим соотечественникам именно благодаря своей консервативности. Давайте быть честными, это мужской мир, где скорость на трассе в нем прямо зависит от количества сжигаемого топлива и объемов вредных выхлопов в атмосферу. Здесь долго не находилось места экологам, а женщин предпочитали видеть в образе грид-гёрлз.

На этом фоне женский чемпионат W Series и электрическая Формула Е вызывают у многих недоумение. Кстати, руководительница женской серии Кэтрин Бонд Мьюэ на прошлой неделе пообещала сделать свои машины электрическими. Пазл собран.

W Series многие не понимают. Как обособление от мужчин может помочь гонщицам в построении спортивной карьеры? Что они докажут, соревнуясь только друг с другом? Какой приобретут опыт?

В конце концов, Формула 1 и любая другая гоночная серия открыты для людей всех полов. И только в W Series существует официальная дискриминация по половому признаку: вход мужчинам туда воспрещен.

Практика вроде бы доказывает эти опасения. Джейми Чедвик выиграла прошлый сезон и получила полмиллиона долларов призовых. Однако этой суммы не хватило на то, чтобы оплатить участие хотя бы в Формуле 3, да и новых спонсоров англичанке победа особо не принесла. Так может закрыть эту серию вовсе, как бездарную? Пусть катаются в обычной Формуле 3 или Формуле 2, и раз есть талант, то и до Формулы 1 кто-то доберется.

И вот здесь настает момент, когда приходится задать вопрос:

Кто же на самом деле виноват в том, что женщин в автоспорте так мало?

Не обращаясь к поисковикам и энциклопедиям, назовите имена известных гонщиц, которые первыми приходят вам на ум? Мне почему-то первой на ум приходит вице-чемпионка по ралли Мишель Мутон. Впрочем, скорее даже не по ее мастерству на трассе, а по нынешней работе в FIA – мы, журналисты, привыкли жить новостями сегодняшнего дня.

Знатоки истории Формулы 1 вспомнят Марию-Терезу де Филлипс, первую женщину, вышедшую на старт Гран При. Поклонники американских гонок знают Данику Патрик, первую победительницу IndyCar, любители немецкого кузовного чемпионата назовут Сьюзи Вольф. Да-да, эта гражданка не всегда была миссис Вольф, в юности она сама весьма шустро гонялась по трассам.

Есть прецедент 2001 года, когда Ютта Кляйншмидт выиграла «Дакар» в абсолюте! Правда, это единичный случай. Наконец, поклонники телешоу вспомнят «эту, ну как ее, крутую блондинку из Top Gear». Подсказываем, Сабина Шмиц, и она и правда очень хороша на «Нюрбургринге».

Есть и современные гонщицы. Та же Чедвик, чемпионка W Series. Или Татьяна Кальдерон, которая провела этот год в Формуле 2 и является тест-пилотом Alfa Romeo. Или мотогонщица Мария Херрера, которая повстречалась мне этим летом на всемирном конгрессе «Женщины в мотоспорте». Вы не поверите, но такой был.

Джейми Чедвик Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Однако вот вам правда. Самой успешной участницей мировых гоночных серий остается участница Формулы 1 Лелла Ломбарди, которая в 1975 году на Гран При Испании финишировала шестой. Она до сих пор остается единственной женщиной в истории автоспорта, которая заработала очки в Формуле 1.

С чем это связано? Кто-то скажет, что всему виной тот факт, что женщинам ограничен доступ в автоспорт. Что мало кто из них имел возможность с ранних лет тренироваться наравне с мальчиками. Что они не получают той спонсорской поддержки, а из-за этого не могут развиваться как спортсменки.

С этим глупо спорить – все так. Однако есть и другая, более фундаментальная причина. Люди – разные. И принадлежность в тому или иному полу, нравится нам это или нет, предполагает определенные физические способности. Например, потомки пастухов с восточно-африканских равнин бегают лучше всех на планете. Это факт, в котором нет ни капли расизма.

В мире есть миллионы женщин, которые пробегают 100 метров быстрее меня. Но ни одна женщина не способна обогнать Усейна Болта. Это тоже факт, и в нем нет никакого сексизма. Женщины могут быть отличными гонщицами. Но лучшие из мужчин на трассе – быстрее.

Больше W Series!

В следующем году в женской серии будет выступать спортсменка из России Ирина Сидоркова. Она станет самой молодой участницей чемпионата, и мы надеемся, что рано или поздно Ирина завоюет титул.

Не будь W Series, Ирина продолжала бы выступления в региональных Формулах 4. И, быть может, попала в Формулу 3, а так и до Формулы 2 недалеко. Однако выиграть там титул гораздо сложнее. И не потому, что Ирина не обладает талантом или опытом. А потому, что гонщицам пока не удавалось конкурировать с пилотами уровня Хэмилтона, Ферстаппена, Леклера.

Сложно представить, какой чемпионат в этом году выиграла бы Джейми Чедвик, не будь W Series. Многие из нас даже не узнали бы о ней. А теперь ее знает как минимум весь мир автоспорта.

W Series технически соответствует Формуле 3. И мне хочется верить, что это только первый шаг. За которым последует женская Формула 2 и даже женская Формула 1. Куда вход мужчинам будет воспрещен. Я бы даже пошел настолько далеко, что и механиков в команды брал бы только женского пола. На мой взгляд это лучше, чем вводить квоты по половому признаку в команды нынешней Формулы 1.

Просто представьте себе это. У нас не одна, а две Формулы 1. Те же трассы, те же болиды, но в одной гонщики, а в другой гонщицы. По-моему это отличная идея.

Ирина Сидоркова

Во-первых, у Чедвик и Сидорковой появляется реальный шанс стать чемпионками Формулы 1. Кальдерон автоматически превращается из тест-пилота в боевую участницу команды Alfa Romeo.

И не надо говорить, что титул чемпионки Формулы 1 будет ниже титула чемпиона Ф1. Вы реально считаете, что Сергей Бубка более уважаем, чем Елена Исинбаева? Нет, они на равных. При этом Бубка еще в 1994 году прыгнул с шестом на 1 метр и 8 сантиметров выше рекорда Исинбаевой 2008 года. Но это нисколько не принижает достижения Елены.

Интерес к автоспорту в целом удвоится. В женские чемпионаты придут спонсоры. Причем рекламировать там станут не пиво и сигареты, а, например, здоровое питание и бодипозитивные марки одежды. Спонсоры позволят финансировать программы поддержки молодых гонщиц. И проблема с ограниченностью доступа женщин в автоспорт будет решена!

Так вот, мне кажется, что цель организаторов W Series заключается не столько в том, чтобы дать участницам шанс попасть в дружную мужскую компанию, выходящую на старт Формулы 2. А в том, чтобы становиться чемпионками, не доказывая ничего мужчинам. Гонщицы заслужили больше побед и больше титулов. И они должны их получить.

P.S. Автор заранее просит прощения у тех активисток женского движения, которых коробит отсутствие в тексте слов вроде «пилотесса». По его мнению, общественная дискуссия по поводу феминитивов пока не пришла к окончательному их принятию. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.