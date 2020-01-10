Мнение: отдельный чемпионат для женщин – сексизм без пользы

Появление первого масштабного исключительно женского автоспортивного чемпионата, конечно, привлекло большое внимание. И в эпоху феминизма, #MeToo и борьбы за права женщин не могло не вызвать вопросы: действительно ли это шаг к эмансипации и равноправию полов, или сексистская попытка заработать денег на хайповой теме? Мнения на этот счет разошлись даже в нашей, исключительно мужской (не наша вина, честно) редакции.

Рискну подвергнуться нападкам со всех сторон, но я уверен, W Series – лицемерная сексистская затея. Но это именно то, чего заслужили борцы за права женщин в спорте. Почему? Давайте подробнее.

W Series – путь в никуда

Во-первых, конечно, W Series никакой не путь для женщин на вершину автоспорта. Ну камон, у первой чемпионки серии Джейми Чедвик не нашлось средств даже на приличную машину Формулы 3. То есть понимаете, да? Чемпионка главной женской формульной серии не может найти себе достойного места в третьестепенной серии мужской. И это путь наверх?

Джейми Чедвик Фото: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Создав W Series, организаторы отправили женщин в загон, где они должны соревноваться друг с другом. Но в мире сейчас просто нет двадцати женщин с релевантным опытом в хоть сколько-то приличных формульных сериях. То есть большинство девушек неконкурентоспособны, и расти в соревновании с ними не получится. И те талантливые гонщицы, которые могли бы окрепнуть в борьбе с равными и превосходящими соперниками другого пола, в этой среде обречены на стагнацию.

Для чего же это было сделано? Понятно: для привлечения спонсоров! Пройдитесь по улице своего города и внимательно посмотрите на витрины: товаров для женщин там будет намного больше, чем для мужчин. А раз женщинам больше всего можно продать, то и реклама для них будет стоить дороже. Вспомните хоть инстаграм-блоги, где рекламируются товары для беременных и молодых мамочек, юных модниц и мастериц-рукодельниц… Можете представить нечто подобное для мужчин? Женская серия сделана с расчетом на женскую аудиторию, которая приведет к организаторам большие спонсорские и рекламные бюджеты. Но как это связано с развитием женского автоспорта?

Гонщицы W Series Фото: W Series

Что до невозможности равенства мужчин и женщин в спорте, то давайте уточним – в «нормальном» спорте. Да, ни одна женщина, действительно, не может обогнать Усэйна Болта на стометровке и не продержится долго на ринге с Хабибом Нурмагомедовым. Но можем ли мы проводить прямые параллели между «нормальным» спортом и автоспортом?

В первом успех действительно полностью зависит от физического развития, которое у мужчин и женщин неравномерно в силу естественных и непреодолимых без гормональной терапии причин. Но как не устает доказывать, например, Ландо Норрис – автоспорт становится все ближе к собственному симулятору. Сейчас в гонках реакция, навыки, тактика и хитрость гораздо важнее физической выносливости. При сближении с симулятором автоспорт становится все больше похож на киберспорт, а вот там никакого гендерного разделения нет.

Безусловно, не будем доводить ситуацию до абсурда: научившись круто гонять на симуляторе пилотом не станешь. Но все-таки гонщику Ф1 не приходится крутить педали и грести веслами, его работа не так сильно завязана на мышечную массу, как в легкой атлетике, борьбе или даже футболе.

Но есть ли какие-то доказательство того, что у женщин скорость реакции хуже, чем у мужчин? Или глазомер? Умение выбрать момент? На основании чего мы прямо сейчас разделяем гонщиков по гендерному признаку? Слишком много вопросов, по которым сторонники W Series и развития женских чемпионатов пока не представили аргументов.

Поблажки женщинам не нужны

Теперь перейдем ко второму вопросу: заслужили ли гонщицы особое отношение? Вообще, борьба за равенство полов в спорте в последние годы идет едва ли не жестче, чем на митингах фем-движений. Самый яркий пример – теннис. Там женщины уже несколько лет пытаются добиться одинаковых призовых с мужчинами. И никакие аргументы вроде того, что на мужские матчи приходит больше зрителей, их лучше смотрят по ТВ и реклама в их время приносит больше денег эмансипированных барышень не трогают. «Платите поровну, и плевать, что это экономически необоснованно», – так можно описать их девиз.

Чемпионка 2019 года Джейми Чедвик Фото: Alexander Trienitz

Примерно того же можно добиться, если пойти по этому пути в Ф1. За счет чего гонщицы должны получать такие же призовые, как гонщики? Разве они могут поспорить в популярности хотя бы с DTM, серией поддержки которой де-факто является W Series? Нет, если у чемпионата появятся богатые спонсоры и хорошие рекламные показатели, тогда доходы женщин могут даже превосходить гонорары пилотов Ф1. Но это должно быть мотивировано экономикой, а не желанием угодить феминисткам.

Наконец, встает главный вопрос – а была ли W Series нужна вообще? Она не работает ни как трамплин в «мужские» формулы, ни как самостоятельный привлекательный чемпионат (по крайней мере, пока). Но есть ли потребность что в первом, что во втором?

Когда мы говорим о том, что женщинам в автоспорте надо дать больше возможностей, встает вопрос: а кто у них эти возможности отбирал? Неужели на тот момент акционер Williams Тото Вольф позволял команде втыкать палки в колеса своей супруге Сьюзи? А на тестах с командой Ф1 она ничего впечатляющего не показала. Разве кто-то мешал Бейтски Виссер за три года в Формуле V8 3.5 хоть раз заехать на подиум? Да и Татьяна Кальдерон в этом году в Ф2 стала худшей самостоятельно, а не благодаря проискам злокозненных шовинистов.

Трудно найти какие-то ограничения для женщин в автоспорте, кроме того, что родители не столь охотно ведут девочек на картинг. Ну так и мальчиков в художественной гимнастике не много, что с того? Если мы начнем искусственно помогать девушкам в автоспорте, то придется вспомнить, что в Ф1 всего один темнокожий пилот и ни одного открытого гомосексуалиста. Нужно ли заводить отдельную G Series?

W Series – дурацкая затея. Ее замысел бесполезен, а его реализация отдает сексизмом. Давайте просто признаемся: некоторых из нас заводит мысль о примерно 20-летних девушках за рулем мощных машин. А все остальное – лишь попытки придать этому фетишу благообразный вид.