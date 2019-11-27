Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
W Series / Новость

Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон

Поделились
Комментарии
Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон
Автор:
27 нояб. 2019 г., 08:29

Призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов был распределен между 20 гонщицами.

Во вторник на особом мероприятии W Series собрались все гонщицы, представители команд и руководство первенства. Участницы первого сезона серии получили денежные награды.

Чек на самую большую сумму и треть от всего призового фонда – 500 тысяч долларов – достался чемпионке Джейми Чедвик. 250 тысяч получила Бейтске Виссер, а Элис Пауэлл вручили чек на 125 тысяч долларов за третье место.

Денежные призы были вручены всем гонщицам, включая запасных.

За четвертое место Марта Гарсия получила всего на 25 тысяч меньше, чем Пауэлл. С 5-го по 11-е место сумма награды уменьшалась с 90 до 30 тысяч. Участницы, занявшие места с 15-го и ниже, получили по 7500 долларов.

Читайте также:

Следующая новость
Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3

Предыдущая новость

Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия W Series
Автор Денис Буденков

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

3
Формула 1

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

4
Формула 1

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

27мин
5
Формула E

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда

Самое важное:

Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон
WS

Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон

Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3
F3JP

Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3

W Series проведет этап под Санкт-Петербургом
WS

W Series проведет этап под Санкт-Петербургом

Чемпионку W Series заставят уйти из серии
WS

Чемпионку W Series заставят уйти из серии

В женском турнире W Series появится участница из России
WS

В женском турнире W Series появится участница из России

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.