Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон

Во вторник на особом мероприятии W Series собрались все гонщицы, представители команд и руководство первенства. Участницы первого сезона серии получили денежные награды.

Чек на самую большую сумму и треть от всего призового фонда – 500 тысяч долларов – достался чемпионке Джейми Чедвик. 250 тысяч получила Бейтске Виссер, а Элис Пауэлл вручили чек на 125 тысяч долларов за третье место.

Денежные призы были вручены всем гонщицам, включая запасных.

За четвертое место Марта Гарсия получила всего на 25 тысяч меньше, чем Пауэлл. С 5-го по 11-е место сумма награды уменьшалась с 90 до 30 тысяч. Участницы, занявшие места с 15-го и ниже, получили по 7500 долларов.