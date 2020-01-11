Гонщица из The Grand Tour признала ошибку в критике W Series

Британская гонщица, которая выступала в качестве тест-пилота в шоу The Grand Tour во втором и третьем сезоне на Amazon Prime, критиковала W Series в 2019 году наряду с другими известными гонщицами, такими как Пиппа Манн.

Итон отказалась участвовать в самом первом отборе W Series и решила попробовать силы в австралийской Supercars, но не смогла задержаться там дольше, чем на один этап. Потом она все же решила заявиться на отбор ко второму сезону женского первенства и получила место в пелотоне.

«Многие говорили мне: "Да ты обманщица. Вспомни, что ты сказала тогда". Но на самом деле я могу лишь раскинуть руки и сказать, что я ошибалась. Я очень рада снова участвовать в гонках, без этой возможности я сидела бы дома. После того, что было в Австралии, именно этим я и занималась много раз в прошлом году – сидела дома и смотрела, как другие ребята гоняются», – сказала Итон на выставке Autosport International.

Итон добавила, что она изначально «скептически относилась к разделению двух полов» и задавалась вопросом, будет ли ли идея женского чемпионата будет успешной.

«Многие люди в интервью у меня спрашивали, кто для меня самый серьезный соперник. Я отвечала журналистам: "Это вы, ребята, с вашими ожидания от меня". В конце концов у меня не было опыта в "формулах". Но в этом году я могу получить нужные навыки», – сказала Итон.

Второй сезон W Series стартует 29-30 мая на российской трассе «Игора» под Санкт-Петербургом.