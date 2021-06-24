Гонщиц W Series разбили на команды

Организаторы женского турнира W Series объявили о введении в соревнованиях командного зачета.

Напомним, что в реальности все автомобили чемпионата обслуживаются единым подрядчиком, командой Hitech GP (совладельцем которой считается Дмитрий Мазепин, отец российского пилота Ф1). Таким образом, разделение на коллективы носит достаточно условный характер. Тем не менее, организаторы серии считают, что новая схема позволит участницам получить дополнительный опыт, который пригодится им по ходу дальнейшей карьеры в автоспорте.

Часть команд получили названия в честь партнеров турнира (к примеру, Puma W Series Team) – но на всех участниц партнерских брендов не хватило. Поэтому в списке коллективов можно найти три команды с похожими названиями: Ecurie W, Scuderia W и W Series Academy. В составе последней будут выступать самые молодые участницы турнира, 19-летняя испанка Нереа Марти и 17-летняя россиянка Ирина Сидоркова.

В связи с появлением в серии командного зачета все болиды получат новые расцветки.

Напомним, первый этап W Series пройдет в эти выходные в рамках Гран При Штирии Ф1.