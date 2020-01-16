Глава W Series встала на защиту заявления Бинотто о гонщицах

На встрече с журналистами в декабре Маттиа Бинотто заявил, что в Скудерии хотели бы поддерживать гонщиц: «Академия также ищет девушек на будущее – женщины должны стать частью программы подготовки Ferrari».

Эти комментарии получили критику в социальных сетях, в том числе и от гонщицы Софии Флерш. Некоторые сочли, что Ferrari собирается поддерживать девушек только в качестве пиар-хода.

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Однако глава W Series Кэтрин Бонд Мью отметила, что интерес Ferrari к гонщикам является подлинным. Она выразила надежду, что среди юниоров Скудерии появится гонщица, прошедшая через ее женское первенство.

«Конечно же я надеюсь, что эта гонщица будет из W Series, – сказала она. – Я знаю, что Ferrari раскритиковали в социальных сетях. Но мы все должны помнить, но еще в прошлом году не так уж и много женщин было вовлечено в автоспорт на высоком уровне. Тогда о женщинах в автоспорте писали намного реже, чем сейчас.

Именно этим мы и должны восхищаться. Женщин в автоспорте становится все больше, и Ferrari пытается этому помочь.

Я не считаю, что это просто маркетинговый план. Думаю, что они искренне хотят увидеть, могут ли они провести женщину в Формулу 1. Могут ли они привлечь молодую суперзвезду, провести через свою Академию и стать первой командой, кто сделает это. Если получится, то перед ними стоит снять шляпу».

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Бонд Мью уверена, что гонки W Series в рамках уик-энда Ф1 сильнее популяризируют ее чемпионат и помогут девушкам.

«Продвижение по карьерной лестнице в автоспорте требует больших денег, потому что нужна поддержка, спонсоры, а также нужен талант, – сказала она. – Это даст нашим гонщицам большую и лучшую платформу для продвижения себя. Надеюсь, по мере развития своей карьеры они смогут привлечь больше спонсоров. В сегодняшней цитате Росса Брауна говорилось, что их амбиции – привлечь женщин в Формулу 1.

С W Series и целым рядом других инициатив по всему миру мы все еще только начинаем реализовывать наши амбиции по продвижению женщин в Формулу 1».

Глава серии отметила, что значительным шагом вперед стало начисление очков в системе суперлицензии FIA лучшим гонщицам.

«В первом сезоне мы дали 20 гонщицам опыт, с ними работали тренеры, их гоночные навыки стали лучше. Надеюсь, во второй год мы сможем добиться еще большего. Уже целый ряд брендов и серий очень внимательно следят за нашими гонщицами. Мы ближе к тому, чтобы женщины попали в Ф1, и в конце второго сезона наша чемпионка получит 15 очков, которые помогут ей в дальнейшем. Но тогда этот чемпион должен будет перейти в другой чемпионат и, надеюсь, получить очки для суперлицензии в следующем чемпионате», – добавила она.