Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели
По мнению Кэтрин Бонд Мьюэ, у бензиновых моторов нет перспектив в женской гоночной серии.
В 2020 году пройдет второй сезон женского гоночного чемпионата W Series. Технически используемые в серии формульные болиды не претерпят существенных изменений и по-прежнему будут соответствовать машинам Формулы 3.
Однако в будущем техника в чемпионате может заметно измениться в угоду рекомендациям экологического движения. Об этом на церемонии презентации нового спонсора чемпионата заявила его руководительница Кэтрин Бонд Мьюэ.
«В плане силовых установок, у нас есть большое поле для экспериментов, – цитирует Reuters Бонд Мьюэ. – Для начала стоит решить, нужны ли нам более мощные моторы или нет.
Если говорить о более долгосрочной перспективе, то я выступаю против бензиновых моторов. Мир сейчас двигается в ином направлении. Нам определенно стоит подумать о переходе на гибридные силовые установки или на электромоторы. И мы обязательно так и поступим».
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Об этой статье
|Серия
|W Series
|Автор
|Сергей Иванов
Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели
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