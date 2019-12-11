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Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели

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Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели
Автор:
, Редактор
11 дек. 2019 г., 13:48

По мнению Кэтрин Бонд Мьюэ, у бензиновых моторов нет перспектив в женской гоночной серии.

В 2020 году пройдет второй сезон женского гоночного чемпионата W Series. Технически используемые в серии формульные болиды не претерпят существенных изменений и по-прежнему будут соответствовать машинам Формулы 3.

Однако в будущем техника в чемпионате может заметно измениться в угоду рекомендациям экологического движения. Об этом на церемонии презентации нового спонсора чемпионата заявила его руководительница Кэтрин Бонд Мьюэ.

«В плане силовых установок, у нас есть большое поле для экспериментов, – цитирует Reuters Бонд Мьюэ. – Для начала стоит решить, нужны ли нам более мощные моторы или нет.

Если говорить о более долгосрочной перспективе, то я выступаю против бензиновых моторов. Мир сейчас двигается в ином направлении. Нам определенно стоит подумать о переходе на гибридные силовые установки или на электромоторы. И мы обязательно так и поступим».

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Об этой статье

Серия W Series
Автор Сергей Иванов

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