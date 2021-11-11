Двухкратная победительница W Series ушла из чемпионата

Джейми Чедвик, которая во второй раз выиграла женский чемпионат W Series, заявила, что не станет выступать в нем в третий раз. При этом место в серии было ей гарантировано, как одной из восьми самых успешным участниц 2021 года.

«У меня нет планов возвращаться в чемпионат W Series, – сказала Чедвик. – Мне нужно искать что-то другое. Я провела два года, выиграла два титула, так что нужно дать и другим возможность.

Конечно, мне бы хотелось теперь прийти в Формулу 3, но это потребует большого количества денег. Призовой фонд в W Series не маленький, но его все равно не хватит. Так что мне надо посмотреть, какую спонсорскую поддержку я смогу собрать и в каких чемпионатах еще есть места.

Я также заинтересована в гонках на выносливость, «24 часа Ле-Мана» есть в списке моих желаний. В целом я привыкла совмещать выступления в нескольких сериях в один год, так что посмотрим».

Как и в этом сезоне, в следующем году в W Series продолжит выступать российская гонщица Ирина Сидоркова. В этом году она занимала седьмое место, но из-за проблем с визой пропустила финал в США и опустилась на девятую строчку.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс