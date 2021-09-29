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W Series Новости

Чтобы попасть на финал W Series в США, Сидоркова поедет в Оман

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Россиянка пока не может попасть на финальные этапы сезона

Чтобы попасть на финал W Series в США, Сидоркова поедет в Оман

Российская гонщица W Series Ирина Сидоркова рискует пропустить два заключительных этапа сезона. Изначально они были назначены на США и Мексику, но из-за коронавирусной обстановки обе гонки пройдут в Техасе. 

Сидоркова же пока не может на них отправиться из-за отсутствия американской визы. Посольство США в России на данный момент не выдает туристические визы, во многих других странах запись на собеседование либо заполнен, либо доступна только местным жителям. 

В итоге, россиянке пришлось искать необычный выход из ситуации.

«Гонку в Мексике отменили и теперь в октябре два этапа в США. У меня была виза в США на 3 года, но она закончилась в 2019 году, а получить новую в 2021 году это настоящий квест!

Я подавала заявление на интервью в посольства США в России, Нидерландах, Польше, Великобритании. Записали на собеседование только в Лондоне на 22 марта 2022 года. В Казахстане запись на конец 2022 года, а в остальных странах приём документов или только для граждан этой страны, или на иммигрантскую визу. Есть ещё страны, где принимают документы на студенческую и рабочую визы, но это не мой кейс.

У меня приглашение от американских организаторов этапа Формулы 1 в Остине и письма от W Series. У меня действующие визы Великобритании и «шенген», а все равно попасть на гонку в США 23 октября для меня сейчас как лотерея. Наконец-то, я смогла записаться на собеседование в Омане. Лечу туда в конце недели. И впервые в своей истории получения виз я не понимаю что будет происходить. Теперь мой спортивный сезон и место в чемпионате в руках Посольства США в Омане», – написала Сидоркова в соцсетях.

Гонки в США пройдут 23 и 30 октября. Перед ними Сидоркова занимает седьмое место в чемпионате. Ее лучшим результатом в сезоне было второе место.

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Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США

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Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США
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