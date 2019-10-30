Чемпионку W Series заставят уйти из серии
В W Series рассказали, что со следующего года победившую в первенстве гонщицу не будут допускать до выступлений в новом сезоне.
В этом году 21-летняя Джейми Чедвик выиграла титул в дебютном сезоне W Series и получила приз в 500 тысяч долларов. Она продолжит выступать в W Series и в 2020 году, но если снова победит в чемпионате, то на старт третьего сезона выйти уже не сможет.
Об этом в интервью Reuters объявил гоночный директор W Series Дейв Райан. Он рассказал, что такое правило потребовалось ввести в обмен на то, что FIA будет начислять гонщицам баллы в суперлицензию.
«W Series получила право на очки суперлицензии FIA. Одним из критериев получения этого права стало то, что победившая гонщица не сможет оставаться на следующий сезон. Это ограничение будет применяться в будущем. Это значит, что чемпионка W Series 2020 года не будет допущена к участию в 2021 году», – сказал Райан.
Календарь на следующий сезон W Series еще не утвержден. Тем не менее, Райан добавил, что гонки продолжат проходить вместе с этапами DTM.
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Об этой статье
|Серия
|W Series
|Пилоты
|Джейми Чедвик
|Автор
|Денис Буденков
Чемпионку W Series заставят уйти из серии
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