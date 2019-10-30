Чемпионку W Series заставят уйти из серии

В этом году 21-летняя Джейми Чедвик выиграла титул в дебютном сезоне W Series и получила приз в 500 тысяч долларов. Она продолжит выступать в W Series и в 2020 году, но если снова победит в чемпионате, то на старт третьего сезона выйти уже не сможет.

Об этом в интервью Reuters объявил гоночный директор W Series Дейв Райан. Он рассказал, что такое правило потребовалось ввести в обмен на то, что FIA будет начислять гонщицам баллы в суперлицензию.

«W Series получила право на очки суперлицензии FIA. Одним из критериев получения этого права стало то, что победившая гонщица не сможет оставаться на следующий сезон. Это ограничение будет применяться в будущем. Это значит, что чемпионка W Series 2020 года не будет допущена к участию в 2021 году», – сказал Райан.

Календарь на следующий сезон W Series еще не утвержден. Тем не менее, Райан добавил, что гонки продолжат проходить вместе с этапами DTM.