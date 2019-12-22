Чемпионку W Series удивила непопулярность виртуальных гонок среди женщин

Чемпионат W Series, к участию в котором допускаются только женщины, был организован в том числе с целью повысить шансы молодых гонщиц на развитие их карьеры. Не секрет, на начальной стадии профессиональные занятия автоспортом требуют значительных финансовых трат, и W Series должна помочь талантливым гонщицам заработать, а также привлечь спонсоров, чтобы дальше перейти в старшие гоночные серии.

При этом первая обладательница титула W Series Джейми Чедвик призналась, что была удивлена тем, как мало женщин увлекаются виртуальными автогонками. Она отметила, что в отличие от реальных заездов, компьютерные состязания практически не требуют ничего кроме собственно таланта.

«Виртуальные гонки открыты для всех, и мне приятно видеть, что так много разных людей приходят в этот спорт, – сказала Чедвик. – Однако очень обидно видеть среди них так мало женщин. Тут же действительно нет никаких ограничений! Мне бы хотелось разобраться и понять, почему так происходит.

Каждый может сражаться в виртуальном мире, раскрывать там свой талант. Как Дани Березнаи, чья история очень вдохновляет. Я видела как он гоняет, с какой скоростью проходит круги, меня это просто испугало. В настоящем мире так не бывает».



