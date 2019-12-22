Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
W Series / Новость

Чемпионку W Series удивила непопулярность виртуальных гонок среди женщин

Поделились
Комментарии
Чемпионку W Series удивила непопулярность виртуальных гонок среди женщин
Автор:
, Редактор
22 дек. 2019 г., 19:00

По мнению Джейми Чедвик, каждая девушка может позволить себе участвовать в виртуальных соревнованиях.

Чемпионат W Series, к участию в котором допускаются только женщины, был организован в том числе с целью повысить шансы молодых гонщиц на развитие их карьеры. Не секрет, на начальной стадии профессиональные занятия автоспортом требуют значительных финансовых трат, и W Series должна помочь талантливым гонщицам заработать, а также привлечь спонсоров, чтобы дальше перейти в старшие гоночные серии.

При этом первая обладательница титула W Series Джейми Чедвик призналась, что была удивлена тем, как мало женщин увлекаются виртуальными автогонками. Она отметила, что в отличие от реальных заездов, компьютерные состязания практически не требуют ничего кроме собственно таланта.

«Виртуальные гонки открыты для всех, и мне приятно видеть, что так много разных людей приходят в этот спорт, – сказала Чедвик. – Однако очень обидно видеть среди них так мало женщин. Тут же действительно нет никаких ограничений! Мне бы хотелось разобраться и понять, почему так происходит.

Каждый может сражаться в виртуальном мире, раскрывать там свой талант. Как Дани Березнаи, чья история очень вдохновляет. Я видела как он гоняет, с какой скоростью проходит круги, меня это просто испугало. В настоящем мире так не бывает».

Читайте также:

Следующая новость
Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?

Предыдущая новость

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия eSports , W Series
Пилоты Джейми Чедвик
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис

2
Формула 1

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

3
Формула 1

«Клоун дня». Алонсо задела шутка в твиттере

4
Формула 1

«От Renault мы получали обещания, от Honda – дела». Хорнер о мотористах Red Bull

5
Формула 1

Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault

Самое важное:

Чемпионку W Series удивила непопулярность виртуальных гонок среди женщин
WS

Чемпионку W Series удивила непопулярность виртуальных гонок среди женщин

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?
F1

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?

Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели
WS

Глава W Series пообещала перейти на электродвигатели

Титульный спонсор Williams стал ключевым партнером W Series
WS

Титульный спонсор Williams стал ключевым партнером W Series

Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон
WS

Гонщицы W Series получили денежные награды за первый сезон

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.