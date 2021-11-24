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W Series Новость

Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3

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По словам легендарной Мишель Мутон, в FIA придумали новую схему поддержки девушек-гонщиц

Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3

Вице-чемпионка мира по ралли 1982 года назвала такую возможность фантастической – в W Series и Ф3 используются схожие шасси, но мощность мотора в последней на 110 л.с. выше. «Это именно то, что мы обещали своим участницам», – сказала француженка.

Недавно гонщицы W Series Ирина Сидоркова и Нерея Марти приняли участие в тестах машины Ф3 в Маньи-Куре.

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Двухкратная победительница W Series ушла из чемпионата
Предыдущая новость

Двухкратная победительница W Series ушла из чемпионата
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