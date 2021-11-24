Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3

Вице-чемпионка мира по ралли 1982 года назвала такую возможность фантастической – в W Series и Ф3 используются схожие шасси, но мощность мотора в последней на 110 л.с. выше. «Это именно то, что мы обещали своим участницам», – сказала француженка.

Она добавила: «Я ничего не имею против идеи продвижения женщин в гонках посредством W Series, однако не согласна с тем, что цель этой серии – лишь их выступления в своем кругу. Единственный путь развития в гонках – это сражение с лучшими.

Когда вы смотрите вступительный ролик Формулы 1, было бы здорово видеть там гонщиц, но их нынешнего уровня для этого недостаточно. Нужно соперничать с сильнейшими, чтобы понять, на что ты способна. Здорово, что сейчас есть возможность выступать [в W Series], ничего не платя за это – это хорошее промо и хорошее шоу»

По мнению Мутон, интеграция с Формулой 3 и возможность перейти туда станет еще одним шагом на этом пути.

«Важно, чтобы наша серия помогала гонщицам, которые смогли пробиться в нее для участия, – отметила Мишель. – Это фантастическая платформа, где ты выступаешь бесплатно, участвуешь в уик-эндах Ф1, и я всемерно поддерживаю идею добавить к этому переход чемпионки в Формулу 3. Тут не может быть сомнений.

Сейчас мы обсуждаем вопрос о том, чтобы поддерживать нашу победительницу».

По итогам обеих состоявшихся сезонов женской серии в 2019 и 2021 годах сильнейшей стала британка Джейми Чедвик – она уже объявила, что покидает чемпионат.

Недавно гонщицы W Series Ирина Сидоркова и Нерея Марти приняли участие в тестах машины Ф3 в Маньи-Куре.