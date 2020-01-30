Чемпионке W Series не хватит очков Суперлицензии для попадания в Ф1

W Series рассказала подробности о начислении очков в суперлицензию FIA для участниц чемпионата в сезоне-2020. Очки будут начислены первым восьми гонщицам по итогам чемпионата. Победительница нового сезона получит сразу 15 баллов, далее очки распределятся так:

2 место: 12 очков

3 место: 10 очков

4 место: 7 очков

5 место: 5 очков

6 место: 3 очка

7 место: 2 очка

8 место: 1 очко

Отметим, что для получения права работать на Гран При Формулы 1 в пятничных тренировках пилот должен иметь 25 очков в Суперлицензии FIA, а для участия в гонках необходимо иметь 40 баллов.

Первый сезон W Series прошел в 2019 году. Чемпионкой стала Джейми Чедвик.