Чемпионке W Series не хватит очков Суперлицензии для попадания в Ф1
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Победа в сезоне-2020 не позволит лучшей гонщице W Series участвовать даже в тренировках Формулы 1.
W Series рассказала подробности о начислении очков в суперлицензию FIA для участниц чемпионата в сезоне-2020. Очки будут начислены первым восьми гонщицам по итогам чемпионата. Победительница нового сезона получит сразу 15 баллов, далее очки распределятся так:
2 место: 12 очков
3 место: 10 очков
4 место: 7 очков
5 место: 5 очков
6 место: 3 очка
7 место: 2 очка
8 место: 1 очко
Отметим, что для получения права работать на Гран При Формулы 1 в пятничных тренировках пилот должен иметь 25 очков в Суперлицензии FIA, а для участия в гонках необходимо иметь 40 баллов.
Первый сезон W Series прошел в 2019 году. Чемпионкой стала Джейми Чедвик.
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Об этой статье
|Серия
|W Series
|Автор
|Иван Матушкин
Чемпионке W Series не хватит очков Суперлицензии для попадания в Ф1
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