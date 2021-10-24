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W Series / Остин Отчет о гонке

Победа в финале сезона W Series принесла Чедвик второй титул

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Британка второй раз подряд стала сильнейшей в женской формульной серии, не оставив в воскресенье утром шансов Элис Пауэлл

Победа в финале сезона W Series принесла Чедвик второй титул

Две гонщицы на протяжении всего сезона сражались за звание сильнейшей, но к решающей гонке Джейми Чедвик подошла с большим количеством очков и возможностью стартовать с поула. 

Действующая чемпионка лидировала от старта до финиша, что и стало залогом общего успеха. Против Пауэлл сыграла плохая квалификация и только девятая позиция на решетке. Элис всю дистанцию пыталась отыгрываться, но в итоге финишировала шестой. 

Кроме второго титула, Чедвик получила 15 баллов Суперлицензии и 500 тысяч долларов призовых.

В гонке ее ближайшей преследовательницей стала Эбби Пуллинг, которая на финише проиграла пять секунд – этот результат гарантировал ей место в первой восьмерке общего зачета и гарантированное место в W Series на будущий год.

Эмма Кимилайнен завершила гонку третьей, опередив Сару Мур и Бейтске Виссер. 

На старт не вышли Марта Гарсия и Эбби Итон – первая заболела, а вторую после субботней аварии не допустили к участию врачи, диагностировавшие компрессионное повреждение позвонка.

Российская участница W Series Ирина Сидоркова не принимала участие в американском уик-энде, не сумев получить визу для въезда в страну. Она также сможет продолжить участие в чемпионате в 2022-м. 

Итоговое положение в общем зачете W Series по итогам 2021 года:

 

 

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