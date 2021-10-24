Победа в финале сезона W Series принесла Чедвик второй титул

Две гонщицы на протяжении всего сезона сражались за звание сильнейшей, но к решающей гонке Джейми Чедвик подошла с большим количеством очков и возможностью стартовать с поула.

Действующая чемпионка лидировала от старта до финиша, что и стало залогом общего успеха. Против Пауэлл сыграла плохая квалификация и только девятая позиция на решетке. Элис всю дистанцию пыталась отыгрываться, но в итоге финишировала шестой.

Кроме второго титула, Чедвик получила 15 баллов Суперлицензии и 500 тысяч долларов призовых.

В гонке ее ближайшей преследовательницей стала Эбби Пуллинг, которая на финише проиграла пять секунд – этот результат гарантировал ей место в первой восьмерке общего зачета и гарантированное место в W Series на будущий год.

Эмма Кимилайнен завершила гонку третьей, опередив Сару Мур и Бейтске Виссер.

На старт не вышли Марта Гарсия и Эбби Итон – первая заболела, а вторую после субботней аварии не допустили к участию врачи, диагностировавшие компрессионное повреждение позвонка.

Российская участница W Series Ирина Сидоркова не принимала участие в американском уик-энде, не сумев получить визу для въезда в страну. Она также сможет продолжить участие в чемпионате в 2022-м.

Итоговое положение в общем зачете W Series по итогам 2021 года: