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W Series Новости

Чедвик выступит в новом сезоне W Series

Британская гонщица передумала уходить из серии и решила попробовать защитить свой титул

Чедвик выступит в новом сезоне W Series
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Действующая чемпионка W Series Джейми Чедвик продолжит выступать в серии и в 2022 году – об этом сообщила пресс-служба серии. Британка проведет сезон в команде Jenner Racing, которую недавно основала известная политик и телезвезда Кейтлин Дженнер. 

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Еще в ноябре Чедвик заявляла, что не планирует продолжать гоняться в женской формульной серии, однако, по всей видимости, планы двукратной чемпионки изменились. 

К тому же два года назад серия ввела правило, по которому гонщица не может принимать участие на следующий сезон после завоевания титула: то есть, по идее Чедвик не должна выступать в грядущем году, так как она является действующей чемпионкой. По предварительной информации Motorsport.com, это предписание трансформировалось. Джейми сможет гоняться, но не получит очков в суперлицензию. 

Напомним, что по запланированному плану с 2022 года W Series прейдет на систему команд-участниц, то есть структура будет такой же, как и во многих других формульных чемпионатах. Если раньше коллективы в серии были лишь номинальными, поскольку всех обслуживала единая бригада инженеров и разделение было лишь на спонсорские бренды, то теперь в W Series будут соревноваться 9 отдельных друг от друга команд.

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