Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series
Британка по-прежнему не знает себе равных в женской формульной серии – в Барселоне ее соперницы вновь сражались лишь за второе место
После двух побед в Майами Джейми Чедвик и в Испании стала сильнейшей в квалификации, а затем с первого до последнего метра лидировала в гонке. Если учитывать концовку прошлого сезона, для нее это уже пятая победа подряд.
Лишь в концовке дистанции Эбби Пуллинг пробовала наседать на Чедвик, но так как британке приходилось в свою очередь следить за Элис Пауэлл в зеркалах заднего вида, положение осталось неизменным.
По большому счету, итоговое положение определилось уже на разгоне к первому повороту, когда занимавшая третье место Пуллинг за счет старта с чистой части асфальта смогла опередить Пауэлл, а чуть позади Эмма Кимиляйнен похожим маневром опередила Бейтске Виссер.
В дальнейшем позиции в первой пятерке уже не менялись.
В общем зачете первая тройка по итогам трех гонок приняла точно такой же вид, как на финише в Барселоне: Джейми Чедвик опережает Эбби Пуллинг и Элис Пауэлл.
Сезон W Series продолжится в Сильверстоуне 1-3 июля.
Результаты гонки W Series в Барселоне
|Позиция
|Гонщики
|Время
|Отрыв
|1
|Джейми Чедвик
|32'27.882
|2
|Эбби Пуллинг
|32'28.408
|0.526
|3
|Элис Пауэлл
|32'29.092
|1.210
|4
|Эмма Кимилайнен
|32'34.806
|6.924
|5
|Бейтске Виссер
|32'38.697
|10.815
|6
|Марта Гарсия
|32'39.339
|11.457
|7
|Belén García
|32'40.280
|12.398
|8
|Nerea Martí
|32'41.395
|13.513
|9
|Фабианна Вольвенд
|32'43.627
|15.745
|10
|Сара Мур
|32'44.243
|16.361
|11
|Джессика Хокинс
|32'54.516
|26.634
|12
|Бруна Томазелли
|32'54.793
|26.911
|13
|Джуджу Нода
|32'55.901
|28.019
|14
|Emely de
|33'04.356
|36.474
|15
|Bianca Bustamante
|33'07.904
|40.022
|16
|Эбби Итон
|33'08.440
|40.558
|17
|Tereza Bábíčková
|33'09.080
|41.198
|Chloe Chambers
|31'09.676
|1 Lap
|Полные результаты