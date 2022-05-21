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W Series / Барселона Новости

Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series

Британка по-прежнему не знает себе равных в женской формульной серии – в Барселоне ее соперницы вновь сражались лишь за второе место

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series
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После двух побед в Майами Джейми Чедвик и в Испании стала сильнейшей в квалификации, а затем с первого до последнего метра лидировала в гонке. Если учитывать концовку прошлого сезона, для нее это уже пятая победа подряд.

Лишь в концовке дистанции Эбби Пуллинг пробовала наседать на Чедвик, но так как британке приходилось в свою очередь следить за Элис Пауэлл в зеркалах заднего вида, положение осталось неизменным. 

По большому счету, итоговое положение определилось уже на разгоне к первому повороту, когда занимавшая третье место Пуллинг за счет старта с чистой части асфальта смогла опередить Пауэлл, а чуть позади Эмма Кимиляйнен похожим маневром опередила Бейтске Виссер. 

В дальнейшем позиции в первой пятерке уже не менялись.

В общем зачете первая тройка по итогам трех гонок приняла точно такой же вид, как на финише в Барселоне: Джейми Чедвик опережает Эбби Пуллинг и Элис Пауэлл. 

Сезон W Series продолжится в Сильверстоуне 1-3 июля.

Результаты гонки W Series в Барселоне

Позиция Гонщики Время Отрыв
1 United Kingdom Джейми Чедвик 32'27.882  
2 United KingdomЭбби Пуллинг 32'28.408 0.526
3 United Kingdom Элис Пауэлл 32'29.092 1.210
4 Finland Эмма Кимилайнен 32'34.806 6.924
5 Netherlands Бейтске Виссер 32'38.697 10.815
6 Spain Марта Гарсия 32'39.339 11.457
7 Belén García 32'40.280 12.398
8 Nerea Martí 32'41.395 13.513
9 Liechtenstein Фабианна Вольвенд 32'43.627 15.745
10 United Kingdom Сара Мур 32'44.243 16.361
11 United Kingdom Джессика Хокинс 32'54.516 26.634
12 Brazil Бруна Томазелли 32'54.793 26.911
13 Japan Джуджу Нода 32'55.901 28.019
14 Emely de 33'04.356 36.474
15 Bianca Bustamante 33'07.904 40.022
16 United Kingdom Эбби Итон 33'08.440 40.558
17 Tereza Bábíčková 33'09.080 41.198
  Chloe Chambers 31'09.676 1 Lap
Полные результаты 

 

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