Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series

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После двух побед в Майами Джейми Чедвик и в Испании стала сильнейшей в квалификации, а затем с первого до последнего метра лидировала в гонке. Если учитывать концовку прошлого сезона, для нее это уже пятая победа подряд.

Лишь в концовке дистанции Эбби Пуллинг пробовала наседать на Чедвик, но так как британке приходилось в свою очередь следить за Элис Пауэлл в зеркалах заднего вида, положение осталось неизменным.

По большому счету, итоговое положение определилось уже на разгоне к первому повороту, когда занимавшая третье место Пуллинг за счет старта с чистой части асфальта смогла опередить Пауэлл, а чуть позади Эмма Кимиляйнен похожим маневром опередила Бейтске Виссер.

В дальнейшем позиции в первой пятерке уже не менялись.

В общем зачете первая тройка по итогам трех гонок приняла точно такой же вид, как на финише в Барселоне: Джейми Чедвик опережает Эбби Пуллинг и Элис Пауэлл.

Сезон W Series продолжится в Сильверстоуне 1-3 июля.

Результаты гонки W Series в Барселоне