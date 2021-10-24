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W Series / Остин Новости

Чедвик выиграла гонку W Series в Остине и оторвалась в чемпионате

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Британка близка к тому, чтобы защитить свой титул

Чедвик выиграла гонку W Series в Остине и оторвалась в чемпионате

Действующая чемпионка W Series Джейми Чедвик стала единоличным лидером сезона-2021. Перед первой гонкой серии в Остине она имела равное количество очков с Элис Пауэлл, но вырвалась вперед за счет победы в Техасе при старте со второго места.

Пауэлл при этом заняла третье место несмотря на то, что стартовала только десятой. Британка прорывалась всю гонку до самого финиша, вырвав третье место у обладательницы поул-позиции Эбби Пуллинг на финишном круге. 

Второе место в гонке заняла обладательница третьего места в общем зачете Эмма Кимилайнен. 

За одну гонку до финиша сезона Чедвик и Пауэлл разделяют 10 очков в турнирной таблице. Чемпионка определится сегодня по итогам второй гонки в Остине. Чедвик начнет ее с поула, в то время как Пауэлл стартует девятой.

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