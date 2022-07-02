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Предыдущая / Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series
W Series Отчет о гонке

Чедвик вновь не оставила шансов соперницам по W Series

Британская гонщица продолжила череду побед в дамской серии – на домашней трассе в Сильверстоуне она опередила всех на 20 секунд

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Чедвик вновь не оставила шансов соперницам по W Series
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В четвертый раз подряд в нынешнем сезоне Джейми Чедвик первой пересекла линию финиша – она стартовала с поула и лидировала по ходу всей дистанции, оставив остальным участницам возможность спорить лишь за последующие места. Ей не помешал даже короткий дождик, пролившийся по ходу дистанции. 

Самым интересным в этой гонке получилось противостояние за второе место, которое завершилось столкновением Эмми Кимиляйнен и Эбби Пуллинг на предпоследнем круге. Рискованная атака по внутренней траектории перед поворотом Копс не принесла результата, а на входе в Уэйл британка ударила машину соперницы сзади. 

Обеих закрутило, однако большой запас позволил им продолжить гонку на тех же позициях и подняться на подиум. 

Фабьенна Вольвенд поначалу занимала третье место, но после ошибки откатилась на четвертое, которое и удержала до клетчатого флага. Для представительницы Лихтенштейна это лучший результат в сезоне. 

Для Элис Пауэлл, которая в двух предыдущих гонках поднималась на пьедестал, на этот раз все оказалось куда сложнее. Заглохший на старте прогревочного круга мотор и штраф за неверно занятую позицию на решетке вынудили гонщицу броситься в погоню, но за 17 кругов дистанции она даже не успела вернуться в десятку. 

В общем зачете у Чедвик теперь 100 очков из 100 возможных, Пуллинг (53), Бейтске Виссер (41) и остальные имеют лишь математические шансы на титул. Сезон W Series продолжится через три недели в Ле-Кастелле.

Результаты готовятся

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