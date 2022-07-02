Чедвик вновь не оставила шансов соперницам по W Series

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В четвертый раз подряд в нынешнем сезоне Джейми Чедвик первой пересекла линию финиша – она стартовала с поула и лидировала по ходу всей дистанции, оставив остальным участницам возможность спорить лишь за последующие места. Ей не помешал даже короткий дождик, пролившийся по ходу дистанции.

Самым интересным в этой гонке получилось противостояние за второе место, которое завершилось столкновением Эмми Кимиляйнен и Эбби Пуллинг на предпоследнем круге. Рискованная атака по внутренней траектории перед поворотом Копс не принесла результата, а на входе в Уэйл британка ударила машину соперницы сзади.

Обеих закрутило, однако большой запас позволил им продолжить гонку на тех же позициях и подняться на подиум.

Фабьенна Вольвенд поначалу занимала третье место, но после ошибки откатилась на четвертое, которое и удержала до клетчатого флага. Для представительницы Лихтенштейна это лучший результат в сезоне.

Для Элис Пауэлл, которая в двух предыдущих гонках поднималась на пьедестал, на этот раз все оказалось куда сложнее. Заглохший на старте прогревочного круга мотор и штраф за неверно занятую позицию на решетке вынудили гонщицу броситься в погоню, но за 17 кругов дистанции она даже не успела вернуться в десятку.

В общем зачете у Чедвик теперь 100 очков из 100 возможных, Пуллинг (53), Бейтске Виссер (41) и остальные имеют лишь математические шансы на титул. Сезон W Series продолжится через три недели в Ле-Кастелле.

Результаты готовятся