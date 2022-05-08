Чедвик начала сезон W Series с двух побед в Майами

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Лишь в квалификации Джейми Чедвик позволила усомниться в своей скорости – британка уступила 0,075 секунды Нереи Марти. Но едва погасли стартовые огни, действующая обладательница титула вышла вперед.

Однако путь к победе вышел для Чедвик непростым – за пять кругов до финиша ее сумела опередить в десятом повороте Эмма Кимиляйнен. Но почти сразу на трассу выехала машина безопасности, после чего у гонщиц остался – по классическому сценарию прошлогоднего Гран При Абу-Даби – всего один круг для борьбы за позиции.

На рестарте Кимиляйнен чуть ошиблась в первом повороте, забрав слишком широко – и Чедвик вышла вперед, что стало залогом победы. А вот финской гонщице не удалось удержать даже второе место – после контакта с Мартой Гарсией она закрутилась в 17-м повороте и откатилась далеко назад.

Гарсия финишировала второй, но позже была признана виновницей аварии и получила 30 секунд штрафа. В итоге призовые позиции достались Джессике Хокинг и Бейтске Виссер.

Результаты первой гонки

*участница получила 30 секунд штрафа за аварию

Вторая гонка сложилась для Чедвик куда проще – она стартовала с поула и лидировала с первого до последнего метра дистанции. Победа стала для участницы программы развития Williams четвертой подряд, учитывая конец прошлого сезона.

Нерея Марти, которая днем ранее стала только шестой, на этот раз финишировала на втором месте после красивого сражения с прошлогодней вице-чемпионкой Элис Пауэлл – для испанки это всего второй призовой кубок за карьеру.

Спор за третью позицию закончился столкновением незадолго до финиша – вновь в 17-м повороте, вновь с участием Эммы Кимиляйнен и вновь не в ее пользу. На этот раз гонщица не поделила дорогу с той же Пауэлл, но если Элис после этого поехала дальше с повреждением переднего крыла, то Эмма вновь откатилась назад,

Сезон W Series продолжится 20-22 мая в рамках Гран При Испании.

Результаты второй гонки готовятся