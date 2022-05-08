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W Series / Майами Отчет о гонке

Чедвик начала сезон W Series с двух побед в Майами

Двукратная чемпионка женской серии подтвердила свою скорость на первом этапе нового сезона

Меган Уайт
Автор:
Чедвик начала сезон W Series с двух побед в Майами
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Лишь в квалификации Джейми Чедвик позволила усомниться в своей скорости – британка уступила 0,075 секунды Нереи Марти. Но едва погасли стартовые огни, действующая обладательница титула вышла вперед. 

Однако путь к победе вышел для Чедвик непростым – за пять кругов до финиша ее сумела опередить в десятом повороте Эмма Кимиляйнен. Но почти сразу на трассу выехала машина безопасности, после чего у гонщиц остался – по классическому сценарию прошлогоднего Гран При Абу-Даби – всего один круг для борьбы за позиции.

На рестарте Кимиляйнен чуть ошиблась в первом повороте, забрав слишком широко – и Чедвик вышла вперед, что стало залогом победы. А вот финской гонщице не удалось удержать даже второе место – после контакта с Мартой Гарсией она закрутилась в 17-м повороте и откатилась далеко назад. 

Гарсия финишировала второй, но позже была признана виновницей аварии и получила 30 секунд штрафа. В итоге призовые позиции достались Джессике Хокинг и Бейтске Виссер.

Результаты первой гонки

Позиция Гонщики Время Отрыв
1 United Kingdom Джейми Чедвик 43'06.650  
2 Spain Марта Гарсия* 43'09.773 3.123
3 United Kingdom Джессика Хокинс 43'09.944 3.294
4 Netherlands Бейтске Виссер 43'10.035 3.385
5 United Kingdom Эбби Пуллинг 43'11.054 4.404
6 Brazil Бруна Томазелли 43'12.914 6.264
Полные результаты

*участница получила 30 секунд штрафа за аварию

Вторая гонка сложилась для Чедвик куда проще – она стартовала с поула и лидировала с первого до последнего метра дистанции. Победа стала для участницы программы развития Williams четвертой подряд, учитывая конец прошлого сезона. 

Сезон W Series продолжится 20-22 мая в рамках Гран При Испании.

Результаты второй гонки готовятся

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