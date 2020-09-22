Босс W Series: Женщина в Ф1? Надо подождать лет десять

В серии интервью #ThinkingForward наиболее авторитетные в гоночном мире люди делятся с нашим сайтом своим взглядом на современное состояние автоспорта и стоящие перед ним проблемы. Очередной гость рубрики – руководитель женского турнира W Series.

Многие не особо верили в проект W Series. Но сейчас сложно спорить с тем, что проект состоялся. Что вы назовете главным слагаемым успеха?

Прежде всего, мы сделали то, чего раньше не делал никто – собрали 20 женщин на стартовой решетке. И мы сделали это не ради галочки – уверена, таким образом мы подняли авторитет женщин в автоспорте. И заставили активнее обсуждать эту тему. Мы разрушили парадигму равнодушия. Но впереди еще большая работа – ведь мы хотим, чтобы женщины проявили себя в самых престижных турнирах.

Решение отменить этот сезон явно было непростым – ведь многие турниры состоялись, пусть многим пришлось сильно урезать календари. Почему вы посчитали отмену турнира наилучшим выходом?

Прежде всего, проблемой стала бы логистика – необходимость собрать в Европе спортсменок из 15-ти стран и обеспечить нахождение их здесь в течение долгого времени. А если бы кто-то не смог приехать, если бы остались с 10-ю или 12-ю гонщиками? Это было бы нечестно по отношению к остальным. Ключевым моментом стало отличие по формату от других серий – мы же, по сути, являемся одновременно и турниром, и командой, за которую выступают участницы.

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W Series – не просто турнир, а турнир со своей миссией. Сейчас вопрос о продвижении своих ценностей через гонки стал весьма противоречивым. Как думаете, резонанс вокруг последних общественных акций поможет вам привлечь внимание к своей серии?

В целом само существование нашей серии является демонстрацией нашей позиции. Поэтому нам не надо выпускать футболки или заниматься другими формами пропаганды. Мы делом демонстрируем свое отношение к ситуации – не говорим о путях изменения этой ситуации, а меняем ее.

А в целом как относитесь к активизму в спорте?

Если говорить о движении Black Lives Matter – меня впечатляет то, как эти идеи продвигаются Льюисом Хэмилтоном, как они воспринимаются пилотами. Хотя лично меня больше заинтересовал подход Mercedes – команда говорила, что речь не о политике, а о правах человека. В целом же это отличный пример того, как авторитет одного человека влияет на отношение к ситуации со стороны спонсоров и спортивных властей.

Карантин привел к взрывному росту кибергонок. Как вы относитесь к этому?

Мы работаем с новыми аудиториями и хотим быть окном в автоспорт для тех, кто раньше не обращал на него внимания. Но часто проблемой является бюджет. Кибергонки позволяют подключить к проекту людей, которые никогда не сядут за руль болида – но хотели бы получить свою долю адреналина. Теперь важно грамотно использовать их заинтересованность.

Вопрос о том, когда женщины будут выступать в Ф1, задается постоянно. Кто может на него ответить, как не вы?

Не знаю – может быть, лет через десять? Субъективно хочется, чтобы это произошло быстрее – тем более, что у по-настоящему перспективного кандидата не должно быть проблем со спонсорами. Но если трезво смотреть на вещи, лет 10 потребуется.

После пандемии вопрос спонсорства стоит очень остро. Вы уверены, что вам удастся обеспечить финансовое благополучие серии в следующем году?

Я более чем уверена в наших спонсорах, потому что у проекта нет проблем с освещением и продвижением. Наши гонки показывают по всему миру, и данные об объеме аудитории выглядят многообещающе.

Как серия смотрит на тему перехода к более экологичным и экономичным технологиям?

Я люблю автоспорт в чистом виде. Люблю Формулу 1 догибридного периода – за звук моторов прежде всего. Конечно, я слежу за тенденцией к сокращению вредных выбросов. Но технологию развиваются такими темпами, что, думаю, не будет необходимости все переводить на электромоторы. Думаю, что в будущем W Series вполне может использовать гибридные силовые установки.