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W Series / Новость

Без W. Организаторы женской гоночной серии отменили сезон 2020 года

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Без W. Организаторы женской гоночной серии отменили сезон 2020 года
Автор:
4 июн. 2020 г., 13:49

В четверг стало известно, что чемпионат для гонщиц возобновится только в 2021-м

После успешного дебюта проекта в 2019 году организаторы «Формулы Ж», как ее прозвали болельщики, собирались в нынешнем сезоне провести шесть уик-эндов вместе с DTM, а также составить компанию Формуле 1 в CША и Мексике.

Российский болельщики ждали соревнований с особенным интересом, так как в число отобранных участниц впервые попала представительница нашей страны, 17-летняя Ирина Сидоркова, а один из уик-эндов планировалось провести на новой трассе «Игора» в Ленинградской области.

Однако с началом вирусной пандемии чемпионат, как и все остальные, взял вынужденную паузу, а затем его устроители объявили, что сезон-2020 не состоится. Это первое подобное объявление от боссов базирующейся в Европе серии. Ранее уже был отменен американский молодежный чемпионат Indy Lights.

Вместо этого в W Series уже анонсирован турнир по симрейсингу. В официальном заявлении также говорится о планах возобновить гонки в 2021 году.

«После успешного 2019-го решение взять паузу далось нелегко, – цитирует пресс-служба главу серии Кэртин Бонд Миур. – Но мы уже работаем над календарем W Series на 2021 год и рады подтвердить, что останемся серией поддержки ряда Гран При Формулы 1, включая этапы в Остине и Мехико». 

Пока организаторы W Series не объявили, получат ли все гонщицы, прошедшие отбор к сезону-2020, автоматический пропуск в следующий чемпионат, или же состав участниц будет формироваться заново.

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Об этой статье

Серия W Series
Автор Джейми Кляйн

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