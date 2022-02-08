Американская телезвезда Дженнер купила команду W Series

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Запланировано, что с 2022 года W Series прейдет на систему команд-участниц, то есть структура будет такой же, как и во многих других формульных чемпионатах. Если раньше коллективы в серии были лишь номинальными, поскольку всех обслуживала единая бригада инженеров и разделение было лишь на спонсорские бренды, то теперь в W Series будут соревноваться 9 отдельных друг от друга команд – по крайней мере, именно о таком сценарии на будущий сезон сообщалось еще летом 2021-го.

И как раз, по всей видимости, один из таких коллективов приобрела Кейтлин Дженнер – политик, блогер, золотая медалистка олимпийских игр 1976 года и бывшая гонщица.

Кейтлин будет «следить за повседневной работой» Jenner Racing, то есть сможет в том числе выбирать состав пилотов и расцветку машины, а также будет принимать непосредственное участие в поиске и привлечении спонсоров.

В 1980-х Дженнер проехала несколько сезонов в IMSA, включая марафон «12 часов Себринга» 1986 года, по итогам которого ее экипаж смог победить в классе GTO. Тогда спортсменка выступала под именем Брюс; в 2015-м она совершила гендерный переход.