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W Series / Остин Новости

8 соперниц Сидорковой автоматически останутся в W Series на 2022 год

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Место россиянки в чемпионате гарантировано участием в академии чемпионата

8 соперниц Сидорковой автоматически останутся в W Series на 2022 год

Организаторы женского гоночного чемпионата W Series объявили о том, что восемь участниц, набравших больше всего очков по ходу сезона, автоматически сохранят право выступления в следующем сезоне.

Сейчас у лидеров Джейми Чедвик и Элис Пауэлл уже достаточно очков, чтобы гарантировано закончить сезон не ниже восьмого места. Кроме того, до конца 2022 года в чемпионате гарантировано право участия для членов академии W Series: это россиянка Ирина Сидоркова и испанка Нереа Марти. Они попали в академию как самые молодые гонщицы серии, при этом обе сейчас входят в восьмерку сильнейших: Марти занимает четвертое место, а Сидоркова – седьмое.

Финал W Series пройдет в американском Остине в те же дни, что и Гран При Америк Формулы 1. При этом впервые в истории женского чемпионата за один уик-энд состоится сразу восемь гонок. Таким образом теоретически у всех участниц еще остается шанс заработать достаточно очков для попадания в восьмерку сильнейших.

Остальные участницы W Series на 2022 год будут отобраны по итогам тестов.

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