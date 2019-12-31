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16-летняя красавица и бразильская подруга русской звезды. Главные женщины в автоспорте-2019

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16-летняя красавица и бразильская подруга русской звезды. Главные женщины в автоспорте-2019
Автор:
, редактор
31 дек. 2019 г., 04:15

Автоспорт остается мужским миром, но в 2019-м женщины были заметны в нем, как никогда. Мы отобрали прекрасных дам, которые ярче всех отметились в уходящем году.

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Джейми Чедвик, чемпионка W Series

Джейми Чедвик, чемпионка W Series
1/6

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2019-й, безусловно, был годом женщин в автоспорте. По крайней мере, столько внимания этой теме еще не уделяли. Запуск моногендерной серии W Series, прозванной в народе Формулой Ж, стал большим шагом для развития женского автоспорта. Хотя в каком направлении – вопрос спорный.

Так или иначе, а чемпионка W Series становилась первой официально самой быстрой гонщицей в мире. И это честь досталась британке Джейми Чедвик. До этого года лучшим достижением 21-летней Чедвик была одна победа в британской Формуле 3, но в W Series она выиграла две гонки из шести, в сумме пять раз побывав на подиуме. 

Правда, даже бонус в 500 тысяч долларов за победу в серии, не гарантировал Чедвик дальнейшее карьерное развитие. Девушка не хочет останавливаться на исключительно женском чемпионате: в ее планах Формула 3. Но место в топ-команде стоит миллион долларов, пока же Джейми собрала только половину. Увидим ли мы чемпионку во втором сезоне W Series – пока вопрос.

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Ирина Сидоркова, российский новичок W Series

Ирина Сидоркова, российский новичок W Series
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Вы готовы признать главой восходящей звездой российского автоспорта 16-летнюю девушку? Если нет, присмотритесь к Ирине Сидорковой. Юная гонщица уверенно опережала мужчин в картинговых соревнованиях, побеждала в РСКГ в классе Национальный юниор и успела собрать почти 100 тысяч подписчиков в инстаграме. 

Прошедшей осенью Ира выполнила свою главную спортивную цель на 2019 год – прошла отбор в W Series. Так что со следующего года у Даниила Квята появится достойная конкурентка в борьбе за симпатии российских фанатов. 

 

Келли Пике, подруга Даниила Квята

Келли Пике, подруга Даниила Квята
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике не раз попадала в эпицентр внимания российских фанатов в 2019 году. Весной Келли разместила в инстаграме фото, намекающее на ее беременность, а летом родила Даниилу Квяту его первого ребенка – дочь Пенелопу. Девочка появилась на свет в ночь перед попаданием ее отца на подиум, что добавило рождению ребенка красок. 

Осенью Келли вместе с Пенелопой сопровождали Квята в паддоке, а молодая мама рассказывала о взаимоотношениях Даниила с потенциальным тестем. Однако, зимой в истории наметился негативный поворот: Келли опубликовала двусмысленный пост в инстаграме, по которому многие сделали выводы о разрыве пары. Ни со стороны Квята, ни со стороны Пике никаких комментариев на этот счет пока не было. Но в стопке рождественских фото, которые Келли выложила в соцсети, нет ни одной с российским пилотом.

 

 

Эмилия Пиккарайнен, бывшая жена Валттери Боттаса

Эмилия Пиккарайнен, бывшая жена Валттери Боттаса
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Фотограф: Sutton Images

Валттери Боттас пытался многое изменить в своей карьере в уходящем году: называл себя Валттери 2.0, делал ставку на волшебную кашу, силился наконец навязать Льюису Хэмилтону настоящую борьбу... Попытки оказались безуспешны. Как еще весной сказал тот же Хэмилтон: все изменения Валттери – в бороде.

Но не сумев переломить ход своей карьеры, Боттас решил в корне поменять линую жизнь. Финская пловчиха, участница Олимпийских игр Эмилия Пиккарайнен сопровождала Валттери со времен Формулы 3 и была его законной супругой все три сезона, что Боттас провел в Mercedes. Однако теперь гонщик решил расстаться с женой из-за «карьерных вызовов». Что же, если каша не помогла, может, поможет развод.

Джада Джанни, экс-подруга Шарля Леклера

Джада Джанни, экс-подруга Шарля Леклера
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

И еще одно расставание. Может, не такое серьезное, но не менее громкое. Видимо, Шарль Леклер понял, что не может совмещать погоню за чемпионским титулом с успешными отношениями раньше, чем Боттас, и стал одиноким еще по ходу дебютного сезона в Ferrari. Сам Шарль никаких публичных заявлений о разрыве отношений не делал, а вот его подруга – 21-летняя Джада Джанни – объявила о нем во время стрима в инстаграме. Не скрыла девушка и причину расставания: Шарль слишком сосредоточен на Ferrari! 

«Шарль бросил меня. Ему нужна только Ferrari, он хочет посвятить ей всю свою жизнь», – так описала Джанни разрыв. Сердце девушки, вероятно, разбито, а вот сердце поклонников Скудерии от таких слов должно еще сильнее прикипеть к монегаску.

 

Ханна Пратер, жена Себастьяна Феттеля

Ханна Пратер, жена Себастьяна Феттеля
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Фотограф: Sutton Images

От расставаний перейдем к пополнениям. Пока в чемпионате дела идут не слишком хорошо, Себастьян Феттель уже почти довел число детей до количества своих титулов! В преддверии Гран При Абу-Даби супруга четырехкратного чемпиона мира Ханна родила ему третьего ребенка. Причем после двух дочерей (четырех и пяти лет), у немца родился первый сын.

Себ так растрогался, что даже признал: вместо этапа в Абу-Даби предпочел бы побыть дома. Тем более, что арабская гонка уже никакого значения не имела – все важное было проиграно до нее. 

Так или иначе, пожелаем Себу, чтобы на трассе он был не менее производителен, чем его супруга.

 

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Об этой статье

Серия W Series
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Джейми Чедвик , Ирина Сидоркова
Автор Иван Матушкин

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