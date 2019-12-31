16-летняя красавица и бразильская подруга русской звезды. Главные женщины в автоспорте-2019

Джейми Чедвик, чемпионка W Series 1 / 6 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images 2019-й, безусловно, был годом женщин в автоспорте. По крайней мере, столько внимания этой теме еще не уделяли. Запуск моногендерной серии W Series, прозванной в народе Формулой Ж, стал большим шагом для развития женского автоспорта. Хотя в каком направлении – вопрос спорный. Так или иначе, а чемпионка W Series становилась первой официально самой быстрой гонщицей в мире. И это честь досталась британке Джейми Чедвик. До этого года лучшим достижением 21-летней Чедвик была одна победа в британской Формуле 3, но в W Series она выиграла две гонки из шести, в сумме пять раз побывав на подиуме. Правда, даже бонус в 500 тысяч долларов за победу в серии, не гарантировал Чедвик дальнейшее карьерное развитие. Девушка не хочет останавливаться на исключительно женском чемпионате: в ее планах Формула 3. Но место в топ-команде стоит миллион долларов, пока же Джейми собрала только половину. Увидим ли мы чемпионку во втором сезоне W Series – пока вопрос. Читайте также: Чедвик: Титул в W Series не решил проблем с бюджетом

Ирина Сидоркова, российский новичок W Series 2 / 6 Вы готовы признать главой восходящей звездой российского автоспорта 16-летнюю девушку? Если нет, присмотритесь к Ирине Сидорковой. Юная гонщица уверенно опережала мужчин в картинговых соревнованиях, побеждала в РСКГ в классе Национальный юниор и успела собрать почти 100 тысяч подписчиков в инстаграме. Прошедшей осенью Ира выполнила свою главную спортивную цель на 2019 год – прошла отбор в W Series. Так что со следующего года у Даниила Квята появится достойная конкурентка в борьбе за симпатии российских фанатов.

Келли Пике, подруга Даниила Квята 3 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике не раз попадала в эпицентр внимания российских фанатов в 2019 году. Весной Келли разместила в инстаграме фото, намекающее на ее беременность, а летом родила Даниилу Квяту его первого ребенка – дочь Пенелопу. Девочка появилась на свет в ночь перед попаданием ее отца на подиум, что добавило рождению ребенка красок. Осенью Келли вместе с Пенелопой сопровождали Квята в паддоке, а молодая мама рассказывала о взаимоотношениях Даниила с потенциальным тестем. Однако, зимой в истории наметился негативный поворот: Келли опубликовала двусмысленный пост в инстаграме, по которому многие сделали выводы о разрыве пары. Ни со стороны Квята, ни со стороны Пике никаких комментариев на этот счет пока не было. Но в стопке рождественских фото, которые Келли выложила в соцсети, нет ни одной с российским пилотом.

Эмилия Пиккарайнен, бывшая жена Валттери Боттаса 4 / 6 Фотограф: Sutton Images Валттери Боттас пытался многое изменить в своей карьере в уходящем году: называл себя Валттери 2.0, делал ставку на волшебную кашу, силился наконец навязать Льюису Хэмилтону настоящую борьбу... Попытки оказались безуспешны. Как еще весной сказал тот же Хэмилтон: все изменения Валттери – в бороде. Но не сумев переломить ход своей карьеры, Боттас решил в корне поменять линую жизнь. Финская пловчиха, участница Олимпийских игр Эмилия Пиккарайнен сопровождала Валттери со времен Формулы 3 и была его законной супругой все три сезона, что Боттас провел в Mercedes. Однако теперь гонщик решил расстаться с женой из-за «карьерных вызовов». Что же, если каша не помогла, может, поможет развод.

Джада Джанни, экс-подруга Шарля Леклера 5 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images И еще одно расставание. Может, не такое серьезное, но не менее громкое. Видимо, Шарль Леклер понял, что не может совмещать погоню за чемпионским титулом с успешными отношениями раньше, чем Боттас, и стал одиноким еще по ходу дебютного сезона в Ferrari. Сам Шарль никаких публичных заявлений о разрыве отношений не делал, а вот его подруга – 21-летняя Джада Джанни – объявила о нем во время стрима в инстаграме. Не скрыла девушка и причину расставания: Шарль слишком сосредоточен на Ferrari! «Шарль бросил меня. Ему нужна только Ferrari, он хочет посвятить ей всю свою жизнь», – так описала Джанни разрыв. Сердце девушки, вероятно, разбито, а вот сердце поклонников Скудерии от таких слов должно еще сильнее прикипеть к монегаску.