16-летняя дочка экс-пилота Ф1 стала соперницей Сидорковой

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В середине 90-х гонщик Хидеки Нода провел три Гран При в слабых командах Ф1, не показав никаких достойных упоминания результатов. Сейчас молодежных формульных сериях набирает обороты карьера его дочки Джуджу – она в 14 лет приехала в Европу и уже одержала несколько побед в Формуле 4.

2-4 марта девушка примет участие в тестах W Series в числе 20 спортсменок, из которых выберут участников предстоящего чемпионата.

Пока автоматический пропуск в новый сезон есть только у первой восьмерки по итогам 2021 года и россиянки Ирины Сидроковой, которая входит в Академию W Series.

Еще 11 участниц отберут по итогам тестов – и предстоящие заезды на «Каталунье» станут их важной частью. Ранее организаторы проводили аналогичную сессию в США, и только пять ее участниц сядут за руль в этот раз – это Тереза Бабичкова, Лена Бюхлер, Бьянка Бустаманте, Хлоя Чемберс и Эмели Де Хёс.

Меган Жилкс уже выступала в женском чемпионате в 2019-м, но тогда закончила сезон 19-й.

Одним их главных событий предстоящих тестов станет возвращение в W Series Джейми Чедвик – чемпионка двух последних лет объявила было об уходе, но внезапно решила продолжать выступления.

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Список участниц тестов W Series:

Тереза Бабичкова (18 лет)

Лена Бюхлер (24)

Бьянка Бустаманте (17)

Джейми Чедвик (23)*

Хлоя Чемберс (17)

Эмели Де Хёс (19)

Белен Гарсия (21)

Марта Гарсия (19)

Меган Жилкс (21)

Джессика Хокинс (27)

Эмми Кимиляйнен (32)*

Нерея Марти (20)*

Сара Мур (28)*

Джуджу Нода (16)

Элис Пауэлл (29)*

Эбби Пуллинг (18)*

Ирина Сидоркова (18)*

Бруна Томаселли (24)

Бейтске Виссер (26)*

Фабьенна Вольвенд (24)*

*гарантированное участие в сезоне 2022 года

В предстоящем сезоне календарь W Series включает восемь этапов, первый из которых пройдет в начале мая в Майами.