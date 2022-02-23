16-летняя дочка экс-пилота Ф1 стала соперницей Сидорковой
Японка Джуджу Нода получила от боссов W Sriies приглашение поучаствовать в тестовой сессии в Барселоне
В середине 90-х гонщик Хидеки Нода провел три Гран При в слабых командах Ф1, не показав никаких достойных упоминания результатов. Сейчас молодежных формульных сериях набирает обороты карьера его дочки Джуджу – она в 14 лет приехала в Европу и уже одержала несколько побед в Формуле 4.
2-4 марта девушка примет участие в тестах W Series в числе 20 спортсменок, из которых выберут участников предстоящего чемпионата.
Пока автоматический пропуск в новый сезон есть только у первой восьмерки по итогам 2021 года и россиянки Ирины Сидроковой, которая входит в Академию W Series.
Еще 11 участниц отберут по итогам тестов – и предстоящие заезды на «Каталунье» станут их важной частью. Ранее организаторы проводили аналогичную сессию в США, и только пять ее участниц сядут за руль в этот раз – это Тереза Бабичкова, Лена Бюхлер, Бьянка Бустаманте, Хлоя Чемберс и Эмели Де Хёс.
Меган Жилкс уже выступала в женском чемпионате в 2019-м, но тогда закончила сезон 19-й.
Одним их главных событий предстоящих тестов станет возвращение в W Series Джейми Чедвик – чемпионка двух последних лет объявила было об уходе, но внезапно решила продолжать выступления.
Список участниц тестов W Series:
Тереза Бабичкова (18 лет)
Лена Бюхлер (24)
Бьянка Бустаманте (17)
Джейми Чедвик (23)*
Хлоя Чемберс (17)
Эмели Де Хёс (19)
Белен Гарсия (21)
Марта Гарсия (19)
Меган Жилкс (21)
Джессика Хокинс (27)
Эмми Кимиляйнен (32)*
Нерея Марти (20)*
Сара Мур (28)*
Джуджу Нода (16)
Элис Пауэлл (29)*
Эбби Пуллинг (18)*
Ирина Сидоркова (18)*
Бруна Томаселли (24)
Бейтске Виссер (26)*
Фабьенна Вольвенд (24)*
*гарантированное участие в сезоне 2022 года
В предстоящем сезоне календарь W Series включает восемь этапов, первый из которых пройдет в начале мая в Майами.