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W Series Новости

16-летняя дочка экс-пилота Ф1 стала соперницей Сидорковой

Японка Джуджу Нода получила от боссов W Sriies приглашение поучаствовать в тестовой сессии в Барселоне

16-летняя дочка экс-пилота Ф1 стала соперницей Сидорковой
Меган Уайт
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В середине 90-х гонщик Хидеки Нода провел три Гран При в слабых командах Ф1, не показав никаких достойных упоминания результатов. Сейчас молодежных формульных сериях набирает обороты карьера его дочки Джуджу – она в 14 лет приехала в Европу и уже одержала несколько побед в Формуле 4. 

2-4 марта девушка примет участие в тестах W Series в числе 20 спортсменок, из которых выберут участников предстоящего чемпионата. 

Пока автоматический пропуск в новый сезон есть только у первой восьмерки по итогам 2021 года и россиянки Ирины Сидроковой, которая входит в Академию W Series.

Еще 11 участниц отберут по итогам тестов – и предстоящие заезды на «Каталунье» станут их важной частью. Ранее организаторы проводили аналогичную сессию в США, и только пять ее участниц сядут за руль в этот раз – это Тереза Бабичкова, Лена Бюхлер, Бьянка Бустаманте, Хлоя Чемберс и Эмели Де Хёс. 

Меган Жилкс уже выступала в женском чемпионате в 2019-м, но тогда закончила сезон 19-й.

Одним их главных событий предстоящих тестов станет возвращение в W Series Джейми Чедвик – чемпионка двух последних лет объявила было об уходе, но внезапно решила продолжать выступления. 

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Список участниц тестов W Series: 

Czech Republic Тереза Бабичкова (18 лет)
Switzerland Лена Бюхлер (24)
Philippines Бьянка Бустаманте (17)
United Kingdom Джейми Чедвик (23)*
United States Хлоя Чемберс (17)
Netherlands Эмели Де Хёс (19)
Spain Белен Гарсия (21)
Spain Марта Гарсия (19)
Canada Меган Жилкс (21)
United Kingdom Джессика Хокинс (27)
Finland Эмми Кимиляйнен (32)*
Spain Нерея Марти (20)*
United Kingdom Сара Мур (28)*
Japan Джуджу Нода (16)
United Kingdom Элис Пауэлл (29)*
United Kingdom Эбби Пуллинг (18)*
Russian Federation Ирина Сидоркова (18)*
Brazil Бруна Томаселли (24)
Netherlands Бейтске Виссер (26)*
Liechtenstein Фабьенна Вольвенд (24)*

*гарантированное участие в сезоне 2022 года

В предстоящем сезоне календарь W Series включает восемь этапов, первый из которых пройдет в начале мая в Майами. 

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